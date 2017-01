Apresentador encerra Jornal Nacional de forma inesperada

São Paulo – Chico Pinheiro, apresentador do Bom Dia Brasil, e Renata Vasconcellos comandaram a edição do Jornal Nacional na última sexta-feira (6), na Rede Globo. O final do noticiário desse dia foi diferente: em vez do tradicional sucinto “Boa noite”, ele foi marcado pelo bordão de Pinheiro no último dia útil da semana “Graças a Deus hoje é sexta-feira” e gerou repercussão nas redes sociais.

O apresentador e jornalista William Bonner está afastado da bancada do JN até a próxima semana. Seu filho com Fátima Bernardes, Vinícius, sofreu um acidente de carro entre Búzios e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na manhã da última terça-feira. O jovem passa bem.

Confira a seguir o vídeo do encerramento do JN da última sexta e também algumas reações dos internautas.

Como não amar o Chico Pinheiro? Melhor pessoa 😂#JN pic.twitter.com/TUeXs1mfrg — L e o n a (@LeonaDivaa) January 7, 2017

Eu vivi pra ver o Chico Pinheiro mandar um paz e amor no final do Jornal Nacional hahaha pic.twitter.com/kMZ2B40nbs — 2000 e DZ7 (@jeff_pimentabh) January 6, 2017

A notícia mais importante da semana segundo Chico Pinheiro é: "Graças a Deus é sexta-feira"… e eu concordo.#ComandoTagNaMafiaSDV — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) January 6, 2017

Aparentemente, 97% do Twitter quer que o Chico Pinheiro assuma a bancada do JN — Josy (@analepse) January 6, 2017