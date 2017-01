Apresentador de TV chama Ludmilla de “macaca” e cantora responde

Gabriela Kimura, do portal MdeMulher

Parece que o mundo ainda não entendeu o que é a discriminação racial. A cantora Ludmilla foi, infelizmente, vítima novamente de comentários ofensivos, dessa vez proferidos por um apresentador de televisão.

Marcão Chumbo Grosso chamou Lud de “macaca” duas vezes, enquanto comentava sobre a celebridade no quadro “A Hora da Venenosa”, do programa Balanço Geral, da Record Brasília, na terça-feira (09). Não contente com tal absurdo, ainda repetiu o mesmo ontem (17).

E Ludmilla não vai deixar passar, não. Ela postou em seu Instagram dizendo que “Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime e alguns ainda usam o espaço na mídia para noticiar mentiras ao meu respeito, ofender, menosprezar e propagar todo o seu ódio.” A assessoria de imprensa afirmou ao UOL que vai tomar as medidas legais cabíveis.

O apresentador tentou se defender em nota, afirmando que não acredita ter sido racista. O termo “macaco” seria “muito comum” na região Centro-oeste sem teor pejorativo, como a expressão “macaco velho”.

