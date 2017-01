Após Nobel, Dylan prepara novo álbum com covers de Sinatra

Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por sua poesia roqueira, mas volta a visitar os clássicos em seu próximo álbum, que marca sua mais recente compilação de canções de Frank Sinatra.

“Triplicate”, que será lançado em 31 de março, será o primeiro de três discos de Dylan, e seu terceiro consecutivo composto de covers de músicas interpretadas por Sinatra.

Dylan divulgou uma primeira faixa de “Triplicate”, uma versão de “I Could Have Told You”, originalmente lançada por Sinatra em 1954.

“Triplicate” inclui também faixas como “The Best Is Yet To Come”, uma das canções mais famosas de Sinatra, cujo título está gravado na sua lápide; “As Time Goes By”, mais conhecida pela cena do piano no filme “Casablanca”; e “Stardust”, uma eterna favorita americana desde que saiu a original de Hoagy Carmichael, em 1927.

Embora Sinatra seja o elo comum em “Triplicate”, o 38° álbum de estúdio de Dylan, as 30 canções provêm de vários compositores. Dylan fez a seleção e a gravou com sua banda de turnês nos estúdios Capitol em Hollywood, informou sua gravadora.

Aos 75 anos, a lenda do rock deve sair em turnê pela Europa em abril e maio. Recentemente, Dylan foi anunciado como atração principal do festival Firefly, que acontece em junho no estado de Delaware, na costa leste dos Estados Unidos.

Dylan lançou seu primeiro álbum de covers de Sinatra em 2015, “Shadows in the Night”, e o segundo no ano passado, “Fallen Angels”.

Seu último álbum com canções inéditas, “Tempest,” saiu em 2012. Aclamado pela crítica, o trabalho gerou especulações de que seria o último de Dylan, dado que seu título era o mesmo da obra final de Shakespeare, “The Tempest”.