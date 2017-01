Após 28 anos, carro de Homer Simpson tem identidade revelada

Diego Dias, do guia QuatroRodas

Por Diego Dias, do guia QuatroRodas

Os Simpsons estão presentes entre nós desde 1989, e até hoje Homer Simpson dirige seu sedã quadrado rosa de forma quase ininterrupta.

No entanto, a marca e o modelo do carro de Homer eram mistério até o episódio Pork and Burns — que foi ao ar na semana passada.

Depois de mais de 600 episódios, o nome do sedã com a parte dianteira esquerda batida e a antena amassada veio à tona como Plymouth Junkerolla 1986.

Até a fatídica revelação, os fãs acreditavam que o veículo se tratava de um Plymouth Valiant de 1973, mesmo com a afirmação num capítulo dos Simpsons de que o carro teria sido feito na Croácia e com peças de tanques soviéticos velhos.

Mas é importante ressaltar que o Plymouth Junkerolla nunca foi produzido (“junk” em inglês significa lixo descartado), sendo um modelo “exclusivo” de Homer Simpson. Apesar de não ter existido, é possível perceber que o caricato sedã rosa teve inspirações em carros da marca americana Plymouth (como o já citado Valiant), que fechou as portas em 2001.

O sedã rosa todo desajeitado que resiste ao tempo e que Homer transporta a família é considerado atualmente um ícone da cultura pop, tendo até versões produzidas pela famosa marca de bloquinhos Lego e pela fabricante de miniaturas Hot Wheels.

Este conteúdo foi originalmente publicado no guia Quatro Rodas.