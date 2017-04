Apartamento de David Bowie em NY está à venda por US$ 6,5 milhões

O apartamento nova-iorquino de David Bowie está à venda por 6,5 milhões de dólares, preço pelo qual os novos proprietários terão uma vista para o Central Park e herdarão um piano da lenda do rock.

Habitado entre 1992 e 2002 por Bowie, sua esposa, a top model Iman, e sua filha, nascida em 2000, o apartamento fica no nono andar do número 160 do Central Park South e tem três dormitórios.

O bairro é considerado um dos mais exclusivos de Nova York, a poucos metros do Carnegie Hall e do Museu de Arte Moderna.

O casal se mudou em 2002 para outro apartamento no Soho, no qual Bowie faleceu em 10 de janeiro de 2016 depois de ter lutado secretamente contra o câncer.

Durante seus últimos anos nesse bairro de fama boêmia, David Bowie frequentava uma biblioteca próxima de sua residência e trabalhava no estúdio gravando seu último álbum, “Blackstar”, lançado dois dias antes de sua morte aos 69 anos.