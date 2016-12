Ano Novo do Recife terá festa 100% pernambucana. Veja programação

A festa de Réveillon no Recife começa hoje (31) às 19h30 e segue até a madrugada do dia 1º de janeiro nas praias do Pina e de Boa Viagem. Além dos shows de artistas como Spok, Almir Rouche, Trombonada e Fim de Feira, haverá a tradicional queima de fogos.

No bairro do Pina, o grupo D’Breck abre a noite. Também subirão ao palco a Banda Fim de Feira e a cantora Nena Queiroga, que prepara o público para a queima de fogos. Logo em seguida, Gerlane Lops assume o microfone exaltando a beleza e a magia dos orixás com seu samba. Quem promete agitar o público com o melhor dos ritmos pernambucanos até a madrugada é Marrom Brasileiro, última atração da festa no Pina.

No palco montado na altura do Edifício Acaiaca, na praia de Boa Viagem, a noite começa com a apresentação do grupo Patusco. Depois será a vez do Maestro Spok e sua orquestra comandar a festa, com a participação da cantora Cybelle do Cavaco. Quem vai preparar o público para a virada é o cantor Almir Rouche, homenageado do Carnaval do Recife 2017.

Veja a programação do Réveillon Recife 2017, com os horários das apresentações:

Programação Praia do Pina

19h30 – D’breck

20h50 – Fim de Feira

22h20 – Nena Queiroga

00h00 – Queima de Fogos

00h15 – Gerlane Lops

01h50 – Marron Brasileiro

Programação Praia de Boa Viagem

19h30 – Patusco

20h50 – Cybelle Do Cavaco e Maestro Spok

22h20 – Almir Rouche

00h00 – Queima de Fogos

00h15 – Geraldinho Lins

01h50 – A Trombonada