Amigos de David Bowie homenageiam cantor com show em Londres

Londres – Vários ex-integrantes das bandas que David Bowie liderou lhe homenagearão neste domingo com um show em Londres organizado por seu amigo, o ator Gary Oldman, no dia em que o cantor teria completado 70 anos.

Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew e outros colaboradores de Bowie participarão dessa homenagem, que acontecerá na casa de shows O2, do bairro de Brixton, onde o carismático cantor nasceu em 8 de janeiro de 1947.

A apresentação, cuja arrecadação será destinada à beneficência, acontece dois dias antes do primeiro aniversário de sua morte, em 10 de janeiro do ano passado, e faz parte de vários eventos organizados no Reino Unido para comemorar seu legado.

A emissora pública “BBC2” transmitiu ontem o documentário “David Bowie: The Last Five Years”, no qual revelou que o cantor recebeu o diagnóstico de câncer terminal quando estava gravando em outubro o vídeo de seu último single, “Lazarus”, apenas três meses antes de morrer.

Hoje há exatamente um ano, ao completar 69 anos, Bowie lançava seu 25º e último álbum de estúdio, “Blackstar”, após realizar seu sonho de estrear na Broadway seu musical “Lazarus”.

Com mais de 136 milhões de discos vendidos no mundo todo, Bowie alcançou a fama em 1972 com “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars” e deixou para a posteridade trabalhos como “Heroes” (1977), “Lodger” (1979) e “Scary Monsters” (1980).