Adam West, intérprete do Batman dos anos 60, morre nos EUA

São Paulo – O ator Adam West morreu, na última sexta-feira, aos 88 anos anos. O americano, conhecido por interpretar o Batman dos anos 60, tinha leucemia.

O comunicado da morte do ator foi feito em seu Twitter oficial. “Nosso amado Adam West morreu na última noite. Ele era grandioso. Sentiremos uma incrível falta dele. Nós sabemos que vocês sentirão sua falta também.”

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We’ll miss him like crazy. We know you’ll miss him too – West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao

— Adam West (@therealadamwest) 10 de junho de 2017