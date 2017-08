A Netflix já sabe a próxima série que você vai assistir

São Paulo – Talvez você não tenha decidido ainda qual a próxima série que deseja assistir na Netflix, mas o canal de streaming já tem algumas suposições do que você provavelmente vai ver por lá futuramente.

Não se trata de mágica ou algum tipo de superpoder que a Netflix possui, mas sim de uma pesquisa minuciosa feita com base na preferência dos temas das séries anteriores vistas por seus espectadores.

De acordo com o levantamento, mais de 80% de todas as séries descobertas por seus usuários são por meio de recomendações da própria Netflix.

Normalmente, as sugestões são feitas a partir de algoritmos capazes de detectar o perfil de cada um dos assinantes do canal. O mais interessante da pesquisa é que nem sempre as séries sugeridas são totalmente parecidas.

Espectadores que assistem Demolidor, por exemplo, demonstram interesse por House of Cards, Bloodline e até Breaking Bad. Embora essas quatro séries tenham os enredos totalmente diferentes, elas possuem em comum anti-heróis como protagonistas e levantam também o tema da ambiguidade moral.

Já quem assiste à série Jessica Jones acaba se interessando também por Master of None, Friends e John Mulaney: The Comeback Kid, afirma a Netflix. E o humor seria o ponto em comum dos títulos em questão.

Veja a seguir as sugestões de séries que possuem temas em comum, mesmo com histórias totalmente diferentes: