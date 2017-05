9 relógios acessíveis para presentear no Dia das Mães

São Paulo – O que dar de presente de dia das mães? Você certamente já se fez essa pergunta. Se o seu orçamento não é infinito, esta lista é ideal para você. Este ano, continuamos com o formato apresentado no ano passado: dividimos a lista em duas partes. A primeira, apresenta relógios “acessíveis”, que partem dos R$ 500 e chegam quase aos R$ 3 mil. Se o seu orçamento é um pouco maior , clique aqui e confira a nossa lista de peças de valor mais alto.

Nas duas listas, você vai encontrar modelos que vão atender a todo tipo de mãe e a todo bolso de filho.

Technos GL30FL/K1K

Em tom prata, o modelo é acompanhado de um colar e seu aro interno pode ser trocado por duas opções oferecidas em pedra: Gabro e Lapis Lazuli. Eles podem também ser usados como pingente. A peça custa R$ 559

Casio Baby-G BGA-185-9A

O modelo é voltado para mulheres praticantes de corrida, pois realiza indicações de fácil leitura para o momento da prática do esporte. Entre suas funções está o cronógrafo com precisão de um centésimo de segundo. A peça custa R$ 629.

Carl J Sund Classic 1912 prata com pulseira NATO rosa e azul

Recém apresentado no mercado Brasileiro, os relógios Carl J Sund contam com um perfil de baixa espessura graças ao movimento ultrafino de quartzo Miyota Super Slim. São 40 mm de diâmetro e pulseiras intercambiáveis. A versão da imagem sai por R$ 750.

Coach em aço rosé

Os traços delicados desta peça incluem uma pulseira em estilo corrente. A aixa retangular possui 17 mm de largura e 24 mm de altura. Há ainda um delicado pingente na porção inferior da pulseira. O relógio custa R$ 950.

Swatch Archi-Mix

O modelo cronógrafo feminino possui caixa e pulseira em aço prateado e dourado. No mostrador decorado em raios solares, três subdials e uma janela de data entre 4 e 5 horas. O relógio sai por R$ 1.075.

Michael Kors Bradshaw

O modelo conta com uma caixa em aço tratada para entregar uma tonalidade roxa. Sobre o plano de fundo preto do mostrador, o relógio realiza as medições com ponteiros e indicadores na mesma tonalidade da caixa. Este relógio custa R$ 1.750.

Movado Bold em aço dourado

Seus 32 mm de diâmetro de caixa abrigam um movimento suíço de quartzo. A peça ainda conta com uma das marcas registradas da companhia: um detalhe redondo às 12 horas. Este relógio custa R$ 2.350 SAC.: 0800 774 4999

Victorinox I.N.O.X. V

Apresentado na Baselworld, o modelo feminino do I.N.O.X., da Victorinox, já está disponível no Brasil. De tamanhos mais delicados que a peça masculina, este relógio conta com 37 mm de diâmetro e está disponível com pulseira de borracha ou em corda “paracord”. A versão em borracha custa R$ 2.690. SAC.: (11) 5584-8188

Tissot T-Wave

Clássico e elegante, este relógio apresenta uma caixa de aço revestido em PDV rosa de 30 mm de diâmetro. O dial em raios solares apresenta ponteiros esqueletizados que se movimentam por conta em um mecanismo de quartzo. O relógio custa R$ 2.760. http://www.tissotwatches.com