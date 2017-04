9 estantes cheias de estilos para guardar livros

São Paulo – Só quem ama livros tem uma coleção deles sabe a satisfação de poder vê-los organizados em um único espaço.

Normalmente, estantes e prateleiras são maneiras bastante funcionais para guardar livros. Para quem tem muito ou pouco espaço, ideias criativas não faltam.

A seleção a seguir, elaborada pelo site Viva Decora, reuniu 9 estantes estilosas para armazenar livros. Confira a seguir:

Nichos

Estantes de nicho, além de clássicas, são ótimas para organizar livros por assunto e autores. O projeto da foto é assinado pela Kali Arquitetura.

Colorida

Para quem gosta de um ambiente alegre, estantes coloridas dão um ar de modernidade ao ambiente. A sugestão é da arquiteta Carla Cuono.

Espaçosa

Uma parede repleta de livros é o sonho de consumo de muita gente. Neste projeto, a poltrona de leitura torna o ambiente ainda mais aconchegante. A ideia é sugestão da Yamagata. Arquitetura.

Sofisticada

Neste projeto – da arquiteta Juliana Pippi – alguns nichos em branco com objetos de decoração dão um ar de sofisticação ao ambiente e formam a união perfeita com livros.

Na sala de jantar

Para quem não tem um espaço exclusivo para um estante de livros, como um escritório ou uma sala de leitura, a sala de jantar pode ser o ambiente perfeito como o projeto das arquitetas Roberta Moura, Paula Faria e Luciana Mambrini.

Como divisória

Muitas vezes, a estante pode servir como divisória de ambientes. Se o pé direito for alto, conte com a ajuda de uma escada. O projeto é do estúdio Thilima.

Elegante

Neste projeto da arquiteta Gisele Taranto, a estante de livros na parede principal da sala é o centro das atenções do espaço. A iluminação caprichada é outro detalhe que faz toda a diferença no ambiente.

No quarto

Além da sala de jantar, o quarto também pode acomodar uma estante para guardar livros. O bom é ter suas obras preferidas sempre à mão. O projeto é de Cristina Bozian.

No home office

O home office é outro ambiente que pode facilmente abrigar estantes com livros. Além de organizar os exemplares e deixá-los sempre a postos, as estantes no escritório também completam a decoração do espaço. O projeto é da Kali Arquitetura.