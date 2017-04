8 projetos criativos de hortas para ambientes fechados

São Paulo – Ter ervas frescas sempre à mão é um desejo daqueles que amam cozinhar. E se você acha que manter uma horta em casa é algo trabalhoso ou no mínimo requer espaço, se engana.

A pedido de EXAME.com, o site Viva Decora, especializado em projetos de decoração, elegeu com a ajuda de especialistas na área 8 ideias criativas de hortas cultivadas na própria cozinha. Confira a seleção a seguir:

No projeto assinado por Ana Cano Milman, a ideia é espalhar por toda cozinha vasos com mudas de temperos. Além de funcional, os vasos também ajudam na decoração do ambiente.

Já para quem tem uma cozinha pequena, a própria pia pode servir de apoio para que os vasinhos de ervas fiquem reunidos em um único espaço. A vantagem é que é que os temperos estão sempre à mão. O projeto foi assinado pelo Archdesign Studio.

Já neste projeto assinado pela Sandra Araújo, uma parede inteira foi usada para o cultivo das ervas. Para quem tem muito espaço, esse tipo de horta permite plantar diversos tipos de ervas.

Outra ideia de horta vertical bem fácil de ser montada e pendurar os vasos em uma espécie de cerca na própria parede. A vantagem é que os vasos podem ser retirados e regados na área externa da casa. O projeto é de Ana Cano Milman.

Esse projeto assinado por Cristina Bozian é um tanto criativo, já que as ervas são cultivadas em um espaço próprio da bancada principal da cozinha e bem perto do fogão para facilitar a vida do cozinheiro.

Cozinha americana é sempre charmosa e funcional, mas tudo bem em transformá-la em um espaço para o cultivo de algumas ervas. Neste projeto da Casa Cor Paraná, a horta ganhou até iluminação especial.

Se a pia da cozinha é pequena, manter os vasos com ervas plantadas em uma prateleira também pode ser uma opção para quem tem pouco espaço. O Archdesign Studio é o responsável pelo projeto.

Se a cozinha não for tão espaçosa, manter uma horta vertical na sala de jantar também pode ser estratégico e de quebra ajudar na decoração do ambiente. Lorrayne Zucolotto assinou o projeto.