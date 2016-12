8 maratonas que você pode participar no 1º semestre de 2017

São Paulo – Desde 1925, acontece em São Paulo – no último dia do ano – uma das mais tradicionais corridas da América Latina: a Corrida Internacional de São Silvestre. Milhares de pessoas de diferentes partes do mundo participam da prova de 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo.

No mundo, importantes provas de corridas acontecem ao longo do ano. O momondo com informações da IAAF – International Association of Athletics Federations reuniu 8 maratonas que acontecerão até junho do próximo ano. Confira a seguir e programe-se: