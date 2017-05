8 dicas infalíveis para melhorar a qualidade do ar da sua casa

São Paulo – São inúmeras as pesquisas que comprovam que ar poluído traz malefícios muitas vezes irreversíveis à saúde.

Contribuir para uma cidade menos poluída é obrigação de todos e começar melhorando o ambiente da própria casa pode ser o pontapé inicial.

O site Apartment Therapy, especializado em bem-estar e organização, listou algumas atitudes simples e infalíveis que ajudam a melhorar o ar que respiramos dentro de casa. Confira a seguir:

1 – Mantenha as janelas e portas sempre limpas

O primeiro passo para melhorar a qualidade do ar de dentro de casa é manter sempre limpo todos os locais por onde o ar passar. Janelas, portas ou outros tipos de ventilação, como as grelhas do ar condicionado devem ser higienizadas regularmente.

2 – Limpe o filtro do ar condicionado

Se você tem e usa com frequência o ar condicionado, é importante também limpar ou trocar os filtros com regularidade, principalmente se possui bichinhos de estimação que ficam dentro de casa.

3 – Lave as roupas de cama regularmente (e os travesseiros também)

Trocar a roupa de cama com regularidade e não esquecer de lavar também travesseiros e cobertores ajudam e muito a melhorar a qualidade do ar, uma vez que a cama é um ambiente propício para o acúmulo de ácaros.

4 – Evite perfumar a casa

Velas e purificadores de ar perfumados costumam deixar a casa sempre com um cheirinho agradável, mas em contrapartida não contribuem para a boa qualidade do ar que você respira. Isso porque muitos deles levam em sua composição produtos altamente tóxicos. Para perfumar a casa, opte por aromatizadores naturais normalmente feitos com ervas ou especiarias.

5 – Cuidado com a escolha do sabão e amaciante de roupas

Assim como os perfumadores de ambientes, alguns tipos de sabão e amaciante de roupas também possuem grande quantidade de ingredientes tóxicos. Opte sempre que possível pelos mais neutros em sua composição e cheiro.

6 – Invista em um purificador ou umidificador de ar eletrônico

Embora não sejam baratos, os purificadores e umidificadores de ar eletrônicos ajudam e muito a melhorar a qualidade do ar – principalmente o de ambientes que não contam com muitas saídas de ventilação.

7 – Tenha plantas

Além de decorar, as plantas trazem também benefícios incontáveis à saúde. Já falamos aqui de diversas espécies que ajudam a purificar o ar de ambientes fechados. Alguns tipos são capazes de filtrar o dióxido de carbono e absorver outras toxinas, então vale a pena espalhar plantas em diferentes cômodos da casa.

8 – Aposte no carvão vegetal

O carvão vegetal pode ser grande aliado no combate do mofo e mau cheiro e consequentemente na purificação de ambientes internos – coloque alguns em pontos estratégicos da casa.