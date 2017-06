8 atitudes que ajudam a preservar sua saúde mental

São Paulo – Encontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem vive em grandes centros urbanos e precisa encarar todos os desafios do dia a dia no trânsito, no trabalho e muitas vezes no próprio lar.

Algumas atitudes simples, no entanto, podem ajudar a preservar não só a saúde física, como também o equilíbrio emocional. O site Power of Positivity, especializado em saúde e bem-estar, listou algumas maneiras simples de garantir conforto mental. Confira as dicas a seguir:

1 – Viva em um ambiente estável

A casa precisa ser um refúgio. Um lugar onde se deve encontrar tranquilidade e paz. Por isso, viver em um lar estável é o primeiro passo para garantir equilíbrio emocional. Qualquer tipo de abuso, como brigas constantes ou dificuldades financeiras, pode afetar e muito a saúde mental de qualquer pessoa.

2 – Cuidado com alimentação

A escolha correta dos alimentos não melhora apenas a saúde física como também a saúde mental.

Uma dieta desequilibrada com pouco ou nenhum valor nutricional pode prejudicar também o emocional de uma pessoa.

3 – Pratique atividade física

Já foi cientificamente comprovado o poder do exercício para o equilíbrio emocional. Há histórias de pessoas que curam depressão, por exemplo, com a ajuda de atividade física. O exercício não precisa ser pesado, uma simples caminhada contribui e muito para a preservação do be,-estar emocional.

4 – Priorize o sono

Muito se fala sobre a importância de uma noite bem dormida. O sono é fundamental não apenas para garantir disposição no dia seguinte, mas também para garantir a mente saudável. O ideal é dormir regularmente de 7 a 9 horas por dia.

5 – Medite e relaxe

O poder da meditação também já foi comprovado por meio de pesquisas científicas e não é necessário mergulhar fundo nesse universo, 20 minutos por dia, por exemplo, podem ajudar a equilibrar o estado emocional de muita gente.

6 – Abandone o cigarro

Além dos danos físicos, o cigarro também pode prejudicar a saúde mental de quem fuma. Pessoas tabagistas podem apresentar oscilações de humor e mais ansiedade, por exemplo. Vale lembrar que todo vício torna qualquer um prisioneiro e liberdade é fundamental para a preservação da saúde mental.

7 – Cuide da sua saúde física

O corpo e a mente estão 100% conectados e dificilmente uma pessoa com problemas físicos de saúde consegue manter a saúde mental em bom estado. Infecções, dores de cabeça ou hipertensão afetam negativamente a capacidade de lidar com o estresse e consequentemente o equilíbrio emocional de qualquer pessoa.

8 – Ajude o próximo

Quer se sentir bem? Ajude quem mais precisa. Pode ser um trabalho voluntário, um vizinho que está passando por um mau momento, não importar. Se sentir útil para outra pessoa sem esperar nada em troca pode trazer benefícios incontável para a mente.