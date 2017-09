7 piscinas luxuosas que são convites para um mergulho

São Paulo – Faltam alguns meses para a chegada do verão, mas a alta temperatura dos últimos dias em boa parte do Brasil tem sido um convite para um mergulho – seja no mar ou em uma bela piscina.

Pelo mundo, há inúmeras piscinas que chamam a atenção pela arquitetura e requinte, a Booking.com, uma das maiores empresas on-line de reservas de hotéis, selecionou sete delas que são extremamente luxuosas. Confira a seguir:

No Velassaru Maldives, em Male City, Maldivas

Além de estar localizado de frente para um mar de águas transparentes, o resort Velassaru Maldives tem uma das piscinas mais requintadas do mundo, tanto que é impossível saber onde termina a piscina e começa o oceano ou vice e versa. sensação, inclusive, é que a piscina foi construída no meio do oceano.

No Grace Santorini, em Santorini, Grécia

Também com borda infinita, a piscina do hotel Grace Santorini tem vista para o Mar Egeu. Outro diferencial da piscina do Grace é seu design moderno e cheio de estilo.

No Marina Bay, em Singapura

Sem vista para o mar, mas com uma vista de tirar o fôlego para Singapura, a piscina do Marina Bay Sands é uma das maiores do mundo instalada no topo de um hotel, mais precisamente no 57º andar.

No Delamore Lodge, em Oneroa, Nova Zelândia

Já a piscina do Delamore Lodge tem vista privilegiada para o Golfo de Hauraki. É possível passar horas contemplando a natureza por lá.

No Six Senses Yao Noi, em Ko Yao Noi, Tailândia

Com vista para a Baía de Phang Nga, as piscinas do Six Senses Yao Noi são particulares e até um mordomo está à disposição para tudo que o hóspede precisar.

No Hanging Gardens of Bali, em Payangan, Indonésia

O luxuoso hotel Hanging Gardens of Bali possui piscinas de borda infinita particulares em meio a muito verde.

No Cambrian, em Adelboden, Suíça

Já a piscina do Cambrian tem vista para os Alpes Suíços. Com borda infinita, o hóspede não precisa se preocupar com a temperatura uma vez que suas águas são aquecidas.