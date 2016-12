7 ideias de decoração de Natal para os preguiçosos

2. Cartões pendurados

2/7 (TeresaKasprzycka/Thinkstock)

Todos os anos recebemos cartões de natal, seja do dentista ou de membros da família mais distantes. Aproveite-os como decoração! Você pode montar um mural colorido com washi tape ou usar cabides para calça em versões bonitas como os da foto. Se conseguir, faça isto no formato de uma árvore ou guirlanda.