7 cantos da casa que as pessoas sempre esquecem de limpar

São Paulo – A casa pode ser limpa, mas alguns cantinhos acabam passando despercebidos. Selecionamos 7 que merecem atenção – será que eles estão na sua lista? Confira a seguir:

1. Na geladeira, as bobinas condensadoras.

O site The Family Handyman explica: “as bobinas condensadoras estão localizadas na parte traseira da geladeira ou atravessadas na parte inferior. Essas bobinas esfriam e condensam a geladeira. Quando as bobinas estão entupidas com sujeira e poeira, elas não conseguem liberar o calor de maneira eficiente. O resultado é o seu compressor trabalhando mais e por mais tempo do que ele foi projetado, usando mais energia e encurtando a vida da sua geladeira”. A recomendação é fazer a limpeza duas vezes no ano, mas quem tem pets em casa deve fazer mais frequentemente. Demora de 5 a 10 minutos.

2. No quarto, os pincéis de maquiagem.

Usados com frequência, os pincéis de maquiagem são ótimos candidatos ao acúmulo de sujeira, bactérias, camadas de produto antigas. Para limpar, água morna, shampoo neutro e uma toalha.

3. No quarto, embaixo das camas.

Como nós não movemos as camas de lugar constantemente, como as cadeiras, por exemplo, é fácil esquecer que mesmo assim poeira e sujeira podem se alojar ali, o que fica complicado se considerarmos que passamos a maior parte do tempo em casa no quarto. Uma passada de aspirador de pó resolve.

4. Na sala, as almofadas do sofá.

Se o seu sofá possui almofadas individuais, retire uma por uma e passe um pano por elas. Depois, veja que tipo de miudezas andou por ali e você não sabia – sempre tem uma moeda perdida! Se o sofá for de uma peça só, passe um pano reforçado para limpar as dobras entre os braços, encosto e assento.

5. Na área, cozinha e banheiros, a argamassa.

Limpar argamassa ou reboco não é uma tarefa muito divertida, mas vale o investimento: depois de limpar algumas vezes, você vai olhar e perceber facilmente quando houver alguma mancha, o que economiza o seu tempo.

6. Na casa toda, os caixilhos das janelas, as cúpulas de abajur e os rodapés.

Outro canto fácil de esquecer, os caixilhos da janela geralmente acumulam poeira, sujeira e até insetos. Para resolver, um pano úmido ou uma passada de aspirador de pó. Um pano também soluciona a limpeza das cúpulas de abajur, que devem ser espanadas por dentro e por fora, e dos rodapés.

7. Na casa toda, o corrimão, as maçanetas, os cestos de lixo e os quadros.

O corrimão e maçanetas são lugares estratégicos: quase ninguém se lembra de limpar e eles são tocados frequentemente, abrindo espaço para acumulação de sujeira. Já com os cestos de lixo o automático é só trocar o saco, mas é bom dar uma lavada no cesto em si também, especialmente para evitar odor. Já os quadros se resolvem rápido, com espanador ou pano passado por toda a superfície – vidro e laterais.

Essa matéria foi originalmente publicada no site Casa.com.br.