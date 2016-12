68 diamantes enfeitam este relógio

São Paulo – Ainda com o Salão Internacional de Alta Relojoaria (SIHH) por acontecer em algumas semanas, já tem marca se adiantando para a Baselworld, que deve acontecer em meados de março, na cidade de Basileia, na Suíça.

Agora é a vez da Breguet já apresentar um de seus lançamentos para a feira e já dá início com um modelo feminino: Breguet Tradition Dame, uma nova adição à linha de modelos de alta relojoaria voltados para elas.

A alta complexidade da peça é exibida também na parte do mostrador, onde é possível observar o barrilete de energia central gravado à mão com uma temática de roseta sobreposto por um subdial de horas e minutos elaborado em madrepérola branca.

O mostrador tem sua porção central decorada com temática clou de Paris, enquanto o anel externo apresenta algarismos arábicos em preto. Os ponteiros são típicos Breguet: pontiagudos com um círculo aberto próximo à extremidade.

Também visíveis pela parte frontal do relógio estão as principais engrenagens do movimento e as pontes que as sustentam. A placa principal e as pontes receberam tratamento em ródio para adicionar contraste ao tom dourado da caixa.

São 37 mm de diâmetro de caixa elaborada em ouro rosa 18 quilates. Junto com a lateral da caixa, tradicionalmente canelada, há um bisel enfeitado com nada menos que 68 diamantes com lapidação brilhante. Já a coroa conta com a inserção de um rubi relojoeiro – o mesmo utilizado para reduzir o atrito em algumas partes dos movimentos, também chamados de joias.

Dentro desta caixa e também visível através de um cristal de safira posicionado no verso está o calibre 505SSR, um movimento de corda manual equipado com um escapamento de alavanca e paletas e ajuste de silício. Quando a corda está completa, o relógio entrega 50 horas de reserva de marcha. O rotor apresenta uma gravação de roseta semelhante à do barrilete apresentada no dial.

O acabamento de Breguet Tradition Dame 7038 é dado por uma pulseira de couro branca afixada à caixa por meio de asas (ou encaixes) soldados. O valor comercial do relógio ainda não foi divulgado. A Breguet não conta com ponto de venda no Brasil.