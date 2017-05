6 truques de limpeza para quem tem bichos de estimação

São Paulo – Quem tem bichinhos de estimação sabe a alegria que eles trazem para dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, pode ter certeza que eles também são muito bons em fazer bagunça. Pensando nisso, o Apartment Therapy trouxe seis dicas para evitar que odores e pelos dos pets tomem conta de tudo e acabem com a organização e limpeza da sua casa. Confira!

Pedra-pomes

Esta pedra é ótima durante uma pedicure, mas ela pode ser melhor ainda em ajudar a tirar os pelos do seu pet do carpete. Antes de passar o aspirador, esfregue a pedra-pomes no tapete. Você vai perceber que isso faz com que os pelos desgrudem do carpete e fique mais fácil aspirar tudo.

Luvas de borracha

Sabe aquela aula de eletrostática da época do colégio? É hora de colocar em prática! Para tirar os pelos dos móveis e estofados, você pode esfregar com uma luva de borracha o mobiliário. Rapidinho você perceberá os pelos grudando na luva como um passe de mágica.

Bicarbonato de sódio

Para evitar que a caixinha de areia fique com cheiro ruim, você pode colocar um pouco de bicarbonato de sódio antes de colocar a areia. Ele vai absorver os odores e não vai incomodar o seu gato.

Essências

Se seu gato adora subir no balcão da cozinha, você pode usar essências para afastá-lo. Citronela, lavanda, hortelã e laranja são perfumes que desagradam os gatos, então espirre um pouco dessas essências sobre o balcão ou sobre qualquer outro lugar que você não queira o seu gato subindo em cima.

Café

O café é muito bom para absorver odores. Então se você quiser fazer com que um cômodo não fique cheirando como os seus pets, é só colocar no espaço um potinho com café moído e aquecido no fogo.

Fita adesiva

Quando a sua calça ou jaqueta está cheia de pelos, você pode usar a cola de uma fita adesiva para grudar os pelos e limpar a sua roupa. Alguma lojas também vendem um rolinho específico para isso também.

Essa matéria foi originalmente publicada no site Casa.com.br.