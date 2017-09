6 dicas para preparar um chá perfeito

São Paulo – Embora mereçam atenção o ano inteiro, é no inverno que os chás fazem o maior sucesso. Aliás, antes de tudo, vale esclarecer que essa denominação (“chá”) é usada para as infusões feitas com a planta Camellia sinensis – os chás branco, verde, preto e oolong são derivados dela. Já as bebidas de camomila, erva-cidreira, hortelã e por aí vai são chamadas só de infusões mesmo.

Detalhes linguísticos à parte, o fato é que existem artimanhas para preparar essas bebidas. Quem ensina algumas é o indiano Kurush Bharucha, especialista em chás da marca Lipton.

1- O tipo de água

Segundo Kurush, esse é o primeiro ponto de atenção. “A qualidade da água é tão importante quanto a qualidade das folhas”, afirma. Se ela tiver um gosto estranho, pode ter certeza de que o chá carregará essa característica.

2- A temperatura ideal da água

Nesse quesito, há variação. Geralmente, segundo Kurush, os chás escuros, como o preto, demandam uma água mais quente. A regrinha seria mais ou menos assim:

+ Para o chá preto, ferver a água a 100° C.

+ Para os chás verde e oolong, ferver a água e deixar esfriar um pouco – até uns 80° C.

3- Tempo de contato entre a erva e a água

Os chás mais escuros devem ficar um período maior em contato com o líquido – mas não exagere, senão a bebida fica com um sabor amargo. Apesar de sugerir que cada pessoa descubra o que prefere, Kurush dá uma ideia de tempo de preparo:

+ Chá verde: de 1 a 3 minutos.

+ Chás pretos: de 2 a 4 minutos.

+ Infusões: aproximadamente 5 minutos.

4- Não adoce

“Os chás e as infusões entregam o sabor na medida. Dessa maneira, não é necessário adoçar”, recomenda o especialista indiano.

5- Pode resfriar, mas não enrole para beber

Quer fazer um chá e depois levar à geladeira? Sem problemas. Dá até para saborizar de acordo com seu gosto (com limão, por exemplo). “O importante é consumir no mesmo dia para aproveitar seu sabor e manter a bebida fresca.

6- A xícara ideal

Ok, essa questão é bem pessoal. Mas Kurush sugere usar uma louça clara, que permita a boa visualização da cor do chá.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site Saúde é Vital.