6 dicas para montar uma festa de Ano Novo na última hora

São Paulo – Se o tempo ficou apertado e você não conseguiu se preparar com antecedência para receber no Ano Novo, a aposta da arquiteta e decoradora Érica Salguero é na criatividade: “aproveite os materiais que você já tem em casa e dê a eles um novo uso de acordo com a sua decoração.

Você pode usar folhas, fitas, gravetos, velas, papelão, balas, chocolate, flores etc… Coisas feitas por você mesma trazem personalidade para o local e histórias para contar”, indica. Para te ajudar nesta tarefa, confira as seis dicas da profissional:

1. Mesa

“A mesa é o centro das atenções durante a ceia, portanto, você deve caprichar ao máximo na decoração. Escolha uma linda toalha, pode ser com brilho ou mesmo na cor branca. No centro da mesa faça um arranjo com flores, pinhas e velas que sobraram do Natal conforme as cores predominantes da festa de Réveillon”, diz.

2. Acessórios

“Além do aparelho de jantar e dos talheres, que devem ser bem escolhidos de acordo com a decoração da festa, é legal caprichar também nas taças de champanhe. Elas podem ser decoradas com fitas na base e personalizadas com o nome de cada convidado. Separe algumas taças, vire-as de cabeça para baixo e coloque velas em sua base e espalhe-as pela mesa. O efeito é bem interessante”, Érica conta.

3. Fitas e laços

“Sobraram fitas e laços do Natal? Amarre-as nas cadeiras da mesa de jantar. Elas ganham vida e deixam a decoração mais divertida. Você pode também usá-las para enfeitar os guardanapos de tecido e dar um toque especial à mesa”, indica.

4. Garrafas de vinho

“Aproveite as garrafas de vidro de vinho usadas na ceia de Natal e pinte-as com spray dourado ou prateado. Você pode enfeitá-las com os números do ano que está por vir, saudando-o”, diz.

5. Decoração

“Coloque confetes dourado e prateado dentro de balões transparentes, amarre fitas das mesmas cores e encha-os com gás hélio posicionando-os no teto sobre a mesa. Você pode obter o mesmo resultado prendendo-os com fitas dupla face. Caso queira, é divertido que os convidados façam o brinde da meia noite estourando os balões”, Érica conta.

6. Para os convidados

“Monte um mural de desejos: em uma parede próxima à mesa prenda uma fita dourada e peça a seus convidados que escrevam os desejos para o próximo ano colocando-os presos na fita com auxílio de pregadores decorados”, indica.