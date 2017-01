6 atividades físicas que irão bombar nas academias em 2017

São Paulo – Assim como as tendências de moda lançadas nas passarelas, existem também as atividades físicas do momento – ou seja – aquelas mais procuradas e desejadas pelos apaixonados por esportes nas academias.

Novas modalidades surgem a todo momento e o mais importante é que quase sempre elas trazem benefícios incontáveis para saúde e bem-estar.

O EstudioPass – plataforma de assinatura mensal para acesso a diversos estúdios e academias do país – listou seis modalidades que estarão em alta neste ano..

O levantamento foi feito com base nas aulas mais procurada por seus usuários da ferramenta. Confira a seguir:

1 – Ballet Fitness

Com elementos e movimentos do ballet tradicional, o ballet fitness melhora o condicionamento físico e dá aquela força para o ganho de massa muscular.

O mais legal dessa modalidade é que ela pode ser praticada por quem não tem a mínima noção de ballet.

2 – Zumba

Outro tipo de dança febre nas academias e que deve continuar em alta em 2017 é a zumba.

A mistura ginástica com os ritmos latinos ditam as aulas desse tipo de atividade.

A zumba melhora o sistema cardiovascular, músculos inferiores e também a memória, já que é necessário seguir uma sequência para acompanhar o ritmo.

3 – Crossfit

Uma grande variedade de exercícios põe à prova o condicionamento e a força do praticante dessa modalidade.

Já a lista de benefícios inclui resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão.

4 – Treinamento funcional

Para quem não é muito fã de musculação, o treinamento funcional pode ser um grande aliado.

As aulas têm como base exercícios feitos com ajuda de diferentes aparelhos, como bolas, pranchas, pesos e que exige do aluno coordenação, força, equilíbrio e agilidade.

O mais interessante nesse tipo de treinamento é que normalmente ele é moldado de acordo com a necessidade de cada pessoa.

5 – Tecido acrobático

Força e flexibilidade são requisitos fundamentais para quem deseja participar de uma aula de tecido acrobático.

A atividade trabalha os músculos do corpo inteiro e ensina aos praticantes movimentos acrobáticos e estéticos.

6 – Ioga

Já falamos aqui dos benefícios incontáveis do ioga e deve ser por isso que essa atividade milenar nunca sai de moda.

O ioga é mais do que uma atividade física, é um estilo de vida. O exercício mexe não só com o corpo, mas também com a mente.

A atividade ajuda a aumentar a flexibilidade e força física, controla a ansiedade, bem-estar emocional e reduz até pressão alta.