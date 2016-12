5 piscinas naturais para curtir o verão no Brasil

1. Gruta do Lago Azul, em Bonito - Mato Grosso do Sul zoom_out_map 1/5 (AnnaLauraWolff/Thinkstock) Um dos cartões postais de Bonito, a Gruta do Lago Azul possui piscinas com profundidade estimada em 90 metros. Além dos mergulhos, apreciar as formações de estalactites e estalagmites fazem o passeio inesquecível.

2. Porto de Galinhas, em Pernambuco zoom_out_map 2/5 (filipefrazao/Thinkstock) Porto de Galinhas é um destino desejado pelos brasileiros. A região se destaca por seu conjunto de recifes perto da orla e é durante a maré baixa que as piscinas naturais se formam. Por lá, é possível mergulhar entre as inúmeras espécies de peixes.

3. Lagoa Verde e Lago Azul, em Ilha Grande - Rio de Janeiro zoom_out_map 3/5 (Kamadie/Thinkstock) Localizadas em Ilha Grande, a Lagoa Verde e a Lago Azul são paradas obrigatórias para quem visita a região. A Verde possui uma piscina natural em formato de U e cor intensa. Já a Azul recebeu o nome por conta do filme homônimo sucesso dos anos 80. Mergulhar com snorkel é uma opção divertida para conhecer as piscinas da região.

4. Loquinhas, na Chapada dos Veadeiros - Goiás zoom_out_map 4/5 (vitormarigo/Thinkstock) Além das mais de 300 cachoeiras que fazem parte do parque nacional da Chapada dos Veadeiros, o complexo de Loquinhas é outra atração imperdível para quem visita o parque. Sete poços de águas cor de esmeralda são um convite para um delicioso mergulho.