5 hotéis com incríveis restaurantes construídos em árvores

São Paulo – Quando criança todo mundo pelo menos uma vez na vida desejou ter ou ao menos visitar uma casa construída em cima de uma árvore.

Quem nunca conseguiu viver essa lúdica experiência tem a oportunidade agora de visitar restaurantes incríveis projetados em copas de árvores pelo mundo.

O site Oyster, especializado em pesquisas de viagens, descobriu hotéis que possuem restaurantes em árvores. Nos locais, é possível comer bem e ainda contemplar uma vista incrível. Confira a seguir a seleção:

1 – Haramara Retreat, em Sayulita, México

Instalado dentro de um resort, o restaurante do Haramara Retreat tem vista para o mar e está aberto aos hópedes do hotel e ao público em geral. Os pratos são preparados com ingredientes orgânicos e a maioria deles é dedicado a quem segue uma dieta vegetariana

2 – Rimba Jimbaran Bali by Ayana, em Jimbaran, Bali (Indonésia)

O Forest Bar é um dos 19 restaurantes do luxuoso hotel Rimba. O local é ideal para tomar um drink no fim do dia e curtir o pôr do sol. O cardápio é inspirado na culinária caribenha, há também pratos inspirados na gastronomia brasileira.

3 – Anse Chastanet, em Soufriere, St. Lucia (Caribe)

O Treehouse é um dos restaurantes do resort Anse Chastanet e o mais curioso é que alguns pratos do menu são preparados a partir de produtos cultivados dentro do próprio hotel.

4 – Lapa Rios Eco Lodge, em Puerto Jimenez, Costa Rica

O Brisa Azul é o resturante mais popular do resort Lapa Rios Eco Lodge. Toda a madeira utilizada na construção do restaurante foi reaproveitada a partir de árvores caídas da região. Já o menu do restaurante prioriza ingredientes cultivados no próprio resort.

5 – Aqua Wellness, em Rivas, Nicarágua

Dentro do resort Aqua Wellness, o restaurante Bromelia tem o menu inspirado nas culinárias nicaraguense e americana. Uma padaria no local também faz a alegria dos clientes.