5 hábitos para cultivar pela manhã que melhoram seu dia

São Paulo – Acordar e ter de encarar os desafios do dia a dia nem sempre é uma missão fácil. Mas que tal separar cinco minutos da primeira hora do dia para realizar uma tarefa simples e que pode impactar positivamente a sua rotina?

No Quora, famoso site de perguntas e respostas, os internautas foram questionados sobre o que é possível fazem em cinco minutos pela manhã para melhorar um dia inteiro.

Entre as dezenas de respostas, algumas tarefas bem simples foram unânimes para a maioria dos usuários.

Confira a seguir os hábitos mais praticados pela manhã e como eles podem influenciar as demais horas do seu dia:

1 – Pratique um exercício

Para muitos usuários, cinco minutos de exercícios são suficientes para garantir disposição ao longo do dia. Pode ser flexões, abdominais, pular corda, uma corrida rápida na esteira ou alongamento.Não importa a atividade, o importante é colocar o corpo para trabalhar. O exercício ajuda no despertar.

2 – Medite

Já falamos aqui do poder da meditação e para muitos internautas, dedicar cinco minutos do dia para organizar os pensamentos é uma técnica infalível e que garante o bem-estar ao longo do dia. Para eles, a meditação inclusive ajuda nas tarefas que exigem mais concentração no decorrer do dia.

3 – Leia

Começar o dia exercitando a mente é outro hábito simples e muito praticado pelos internautas do Quora. Muita gente afirma que a leitura é a melhor forma de despertar o cérebro logo pela manhã. Pode ser um livro de citações, uma olhada rápida no jornal, ou um post em um blog com o assunto que mais agradar.

4 – Escreva

Assim como ler, escrever pela manhã é outra tarefa que pode trazer impactos positivos ao longo do dia. Mas o que escrever? Você pode começar agradecendo pelo dia, pela vida e pelas pessoas que tem ao redor. Pode também anotar as tarefas do dia, uma lista organizando tudo que precisa ser feito nas próximas horas é uma boa forma de evitar a ansiedade, por exemplo.

5 – Demonstre afeto

Diga as pessoas que estão ao seu redor o quanto elas são importantes. Gestos simples como um abraço ou servir uma xícara de café podem parecer triviais, mas agradar outra pessoa é uma forma de começar bem o dia.