5 espumantes para brindar o Ano Novo indicados por sommeliers

Porque: As cores vibrantes do rótulo representam toda a euforia e positividade para o início de 2017. Segundo os sommeliers, o rótulo produzido pelo método Charmat tem aroma de frutas cítricas, flores e toque de pão torrado, além de ser refrescante e ideal para o verão.

2. Com a família: Louis Bouillot Rosé Brut

Porque: O espumante é versátil e tem boa presença em boca. Os sommeliers explicam que este rótulo é feito com muito cuidado pelo enólogo da vinícola, que não revela o tempo em que a uva fica em contato com o mosto (sumo da uva) para chegar a coloração de cereja claro. É uma bebida que certamente toda família irá gostar, além de ser fácil de harmonizar com pratos tradicionais da ceia de Ano Novo.