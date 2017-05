5 atitudes inteligentes para praticar meia hora antes de dormir

São Paulo – A hora de dormir para muita gente pode parecer mais um pesadelo, isso porque com a correria do dia a dia nem sempre é fácil desconectar do mundo e conseguir relaxar.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto do Sono recentemente, a insônia crônica faz parte da vida de quase 40% dos brasileiros.

Antes, no entanto, de recorrer a medicamentos que garantem uma noite de sono, algumas atitudes simples podem colaborar para que o corpo e a mente relaxem e a vontade de dormir apareça naturalmente.

O site Apartment Therapy, especializado em estilo de vida e bem-estar, listou cinco ações inteligentes que feitas meia hora antes de dormir podem ajudar nesse momento. Confira a seguir:

Faça um pequeno lanche

Nada de comer alimentos pesados, beber café ou fumar. Minutos antes de dormir, se a fome bater, o ideal é fazer um pequeno lanche, como comer uma fruta ou torradas. A cereja, por exemplo, é fonte natural de melatonina – o hormônio do sono.

Tenha uma hora certa para dormir

Para garantir a qualidade do sono, o ideal é que se crie uma rotina, ou seja, acordar e deitar sempre que possível nos mesmos horários. Tal atitude garante o ritmo circadiano – período de 24 horas fundamentado no ciclo biológico e influenciado, por exemplo, pela variação da luz e da temperatura.

Realize pequenas tarefas

Pequenas tarefas, como lavar louça ou arrumar uma gaveta, podem também ajudar na qualidade do sono. Isso porque, além de ajudar a relaxar, afazeres simples quando concluídos propiciam a sensação de satisfação e nada melhor do que dormir se sentindo realizado.

Desconecte-se

Algumas pesquisas indicam que a luz emitida por tablets e celulares tiram o sono e podem fazer mal à saúde.

De acordo com Dan Siegel, professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia, a luz emitida pela tela do celular faz com que o cérebro entenda que ainda não é a hora do sono.

Meia hora antes de dormir, o ideal é deixar de lado qualquer tipo de aparelho eletrônico para que a mente pare de ser estimulada e o corpo consiga relaxar.

Crie um ritual

Ler um bom livro, meditar ou praticar algum exercício de ioga pode também ajudar a relaxar e consequentemente melhorar a qualidade do sono. O ideal é praticar uma dessas ações todos os dias minutos antes de dormir.