4 boas razões para você conhecer o Alentejo, em Portugal

Para os apaixonados por vinhos, o Alentejo é parada obrigatória em Portugal. Os vinhos produzidos na região estão entre os mais apreciados no mundo e obviamente que em Portugal também. O Alentejo concentra mais de 260 produtores da bebida e passear por algumas vinícolas pode ser uma experiência e tanto para os turistas.

Um bom vinho pede uma boa comida e a gastronomia do Alentejo é outra atração da região. Com bons restaurantes em todos os distritos, a culinária é bastante tradicional e tem como base o porco, carneiro e pão. Temperos como coentro, hortelã, menta, orégano, azeite, alho, cebola e louro dão o toque especial aos pratos. Por lá, o turista encontra desde restaurantes caseiros a sofisticados, além de algumas experiências gastronômicas, como um jantar harmonizado em um vinícola.

4. Belas paisagens

Apreciar belas paisagens é o que todo mundo quer quando viaja para uma nova região e no Alentejo lugares para contemplar é o que não faltam. Desde castelos, fortes, pequenas vilas até uma floresta com uma das maiores concentrações de cortiça da Europa. O Castelo de Monsaraz, no distrito de Évora, é um excelente ponto turístico para se ter a melhor vista da cidade.