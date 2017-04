4 alimentos que parecem saudáveis, mas não são

A farinha integral é quase tão calórica quanto a branca. O que muda são os nutrientes e a quantidade de fibras da primeira opção, que trazem saciedade e fazem você comer menos. Só que a maioria dos pães que a gente come não é 100% integral, e, sim, pão branco enriquecido com esse tipo de farinha.

Eles são uma caixinha de surpresas. Vários têm em sua fórmula o xarope de milho com alto teor de frutose, também chamado açúcar de milho. Ele é composto de 55% de frutose, que dá trabalho extra para o fígado, e 45% de glicose, que pode sobrecarregar o pâncreas. Problemas em dobro.

As industrializadas têm bastante sódio e muitas contêm gordura vegetal hidrogenada (a trans), além de maltodextrina, composto de glicose que provoca uma enxurrada de insulina, hormônio que estoca energia nas células na forma de gordura. A melhor pedida para perder peso são os legumes sólidos, cuja digestão consome mais calorias.

Estudos mostram que o consumo frequente de refrigerante diet acaba com o programa pança zero: aumenta seis vezes mais a circunferência abdominal em comparação com quem não toma a bebida.

