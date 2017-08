38 filmes e séries chegam à Netflix em setembro. Veja a lista!

São Paulo – A partir do dia 1º de setembro estreia na Netflix a terceira temporada de Narcos – a série original do canal de streaming é apenas uma das dezenas de novidades que chegam por lá a partir do próximo mês.

Ao todo, 38 filmes, séries e documentários estreiam na Netflix em setembro. A terceira temporada de How to Get Away with Murder é outra novidade prevista para o período.

Entre os filmes, A Série Divergente: Insurgente, estrelado por Shailene Woodley, é um dos destaques do período.

Confira a seguir a lista com todas as estreias programadas para chegar na Netflix em setembro: