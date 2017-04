36 modalidades esportivas que mais queimam calorias em uma hora

São Paulo – Colocar o corpo para se movimentar e seguir à risca uma dieta equilibrada são estratégias quase infalíveis para a perda de peso.

É verdade também que exercícios que mais consomem calorias – na maioria das vezes – são os mais eficazes para que os números na balança comecem a declinar rapidamente.

Com base em um estudo publicado pelo National Institutes of Health, a Mayo Clinic, organização americana de serviços e pesquisas médico-hospitalares, listou as modalidades esportivas que mais queimam calorias em apenas uma hora.

As calorias estão divididas por três faixas de peso e o ritmo que é praticado a atividade física também foi levado em consideração . Confira a seguir: