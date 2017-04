33 filmes e séries que chegam à Netflix em maio

São Paulo – Moonlight – Sob a Luz do Luar é sem dúvida uma das novidades mais aguardadas para maio na Netflix. O filme – vencedor do Oscar neste ano – estreia no canal de streaming no dia 31.

Outros dois filmes aclamados também chegam ao canal a partir do próximo mês: Lion – Uma jornada para casa e Até o Último Homem são novidades bastante esperadas para o período.

Entre as séries, a segunda temporada de Sense8 – série original da Netflix – estreia no canal a partir do dia 05.

Ao todo, a Netflix terá estreias quase que diárias entre filmes, séries, documentários e programação infantil. Confira abaixo os lançamentos da Netflix para maio: