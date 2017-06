23 relógios acessíveis para presentear no Dia dos Namorados

São Paulo – Não é de hoje que a gente sabe que não precisa gastar muito para fazer nosso amor feliz, não é mesmo? Por isso, fizemos uma seleção de relógios como presente de Dia dos Namorados com ótimo custo-benefício. Dê uma olhada na lista abaixo, que contempla 13 modelos para ela e para ele.

Modelos femininos:

Woodz Petit Light

Elaborado em madeira certificada Maplewood, do Canadá, o modelo conta com um movimento de quartzo Miyota. A marca não recomenda molhar a peça. O modelo custa R$ 269.

Lacoste em Borracha Rosa

Este modelo entrega indicações d ehoras, minutos e segundos sobre um plano de fundo rosa. Esta mesma coloração é apresentada na caixa e na pulseira. O jacaré da marca está na posição de 3 horas no mostrador. O relógio sai por R$ 450.

Orient Eternal

Com uma caixa retangular, o modelo apresenta cristais na parte superior e inferior, nas bordas da caixa. O modelo realiza indicações de horas e minutos e sai por R$ 518.

Tommy Hilfiger em aço

Com três ponteiros, este modelo apresenta caixa, pulseira e mostrador em aço. Alguns detalhes no mostrador, assim como no ponteiro de minutos, apresentam as cores da marca: azul, branco e vermelho. O relógio custa R$ 590.

Casio Baby-G Black & Gold

A versão menor do Casio G-Shock, o modelo Baby-G, também conta com uma versão em preto com dourado. O modelo oferece 100 metros de resistência à água e, entre suas funções, a possibilidade de marcar a hora mundial em 48 cidades. O relógio custa R$ 629.

Carl J. Sund Classic 1912

Com uma caixa em aço prateado e acabamento em pulseira militar estilo NATO em azul e vermelho, o modelo oferece indicações clean de horas e minutos. Existem ainda outras opções de cores para a pulseira. O relógio custa R$ 750.

Seiko Premier Calendário

Com traços clássicos e linhas simples o modelo indica horas, minutos e data. A apresentação dos dados e feita por ponteiros azulados em indicadores romanos e em bastão, alternadamente. O modelo sai por R$ 1.798.

Victorinox I.N.O.X. Small

O simbólico modelo da Victorinox ganhou uma versão feminina com 37 mm de diâmetro. A peça ainda pode ser finalizada por uma pulseira de borracha ou em corda. Os modelos custam a partir de R$ 2.690.

Tissot Bella Ora

Com caixa oval e movimento de quartzo, este relógio é elaborado em aço com revestimento em PVD em ouro amarelo.A peça realiza indicações de horas, minutos e pequenos segundos em um mostrador de madrepérola com indicações dadas por algarismos romanos. O modelo custa R$ 2.930.

Michael Kors Access

Uma das peças mais desejadas pelas mulheres é o novo modelo inteligente da Michael Kors, que se conecta ao seu smartphone e entrega uma diversidade de funções. O modelo sai por R$ 3.000.

Baume & Mercier Classima

Este é inteiramente elaborado em aço e apresenta horas, minutos e data por meio de um movimento de quartzo. O modelo custa R$ 4.750.

Mido Multifort

Este cronógrafo entrega uma pegada ao mesmo tempo esportiva e fashion. Com 35 mm de diâmetro, sua caixa em aço é revestida em ouro rosé. Os dados são entregues em um mostrador de madrepérola com indicadores em diamantes. O relógio custa R$ 4.900.

Modelos masculinos:

Woodz Oak

O relógio elaborado em sândalo certificado pesa apenas 65 gramas. Ele conta com um movimento Miyota de quartzo, mas, por ser elaborado em madeira, a marca recomenda não molhar a peça. O modelo custa R$ 349.

Lacoste Cronógrafo em Borracha Azul

O modelo Lacoste apresenta função cronógrafo e apresenta uma temática monocromática. Ponteiros, indicadores e subdials são apresentados em branco, enquanto o simbólico jacaré que representa a marca está na posição de 3 horas. A peça custa R$ 590.

Tommy Hilfiger Borracha Azul

De acordo com a tendência relojoeira dos últimos tempos, o modelo Tommy apela para a combinação de azul com o metal. Com caixa de aço, indicação de calendário feita por subdials, a peça apresenta mostrador e pulseira azuis. O relógio custa R$ 750.

Carl J. Sund Classic 1912 All-Black

A marca recém-chegada ao Brasil apresenta uma nova versão inteiramente preta, com caixa de aço inoxidável e pulseira de couro. O modelo custa R$ 850.

Casio G-Shock Black & Gold

A combinação clássica de preto e dourado foi inserida no ousado modelo G-Shock, da Casio. A peça combina diversas funções, alta resistência e a característica roubusta pela qual ficou conhecida. Esta versão custa R$ 949.

Orient Diver

Com uma resistência a 500 metros sob a água, o modelo conta com caixa e pulseira em aço. Seu valor comercial é de R$ 1.318.

Seiko Premier Calendário

Com traços clássicos e linhas simples o modelo indica horas, minutos e data. A apresentação dos dados e feita por ponteiros azulados em indicadores romanos e em bastão, alternadamente. O modelo sai por R$ 1.798.

Smartwatch Fossil Q Grafite

Com caixa de aço, o modelo fornece notificações de seu celular diretamente em seu pulso. A peça conta com uma caixa de 45 mm e custa R$ 2.350.

Baume & Mercier Classima 10324

O clássico de movimento de quartzo com indicações de horas, minutos e data combina caixa em aço com um mostrador em tonalidade azul, além de uma pulseira em couro preto. O relógio sai por R$ 3.950.

Victorinox I.N.O.X. Carbon

A nova versão deste grande sucesso da Victorinox conta com uma caixa composta por resina de carbono, mesmo material utilizado em ônibus espaciais, que os protegeram na reentrada na atmosfera. A peça entrega horas, minutos, segundos e data por um movimento de quartzo e está disponível em dois acabamentos: pulseira de corda ou borracha. Esta última versão custa R$ 4.490.

Tissot Chemin des Tourelles

O modelo clássico apresenta um mostrador com dois estilos decorativos em preto e é equipado com o calibre Powermatic 80, um movimento automático que entrega cerca de 80 horas de reserva de energia. O acabamento é dado por uma pulseira de metal. O relógio custa R$ 4.910.