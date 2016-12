20 fotos da trajetória de George Michael

São Paulo – O cantor britânico George Michael morreu no último domingo (25) aos 53 anos e pegou seus fãs de surpresa. A causa da morte ainda, segundo seu agente, foi por insuficiência cardíaca.

George iniciou sua carreira no início dos anos 80 ao lado de Andrew Ridgeley na banda Wham!. Em 1987 lançou seu primeiro álbum solo “Faith”.

Ao longo de sua carreira, o cantor vendeu mais de 100 milhões de discos e músicas como “Freedom” e “Young Guns (Go For It)” fizeram sucesso no mundo inteiro.

Seu último álbum Symphonica foi lançado em 2014 e gravado durante as turnês do cantor entre os anos de 2011 e 2012. Ao todo, o cantor produziu nove discos na carreira solo.

No Brasil, George cantou apenas uma vez no Rock in Rio II em 1991 no Maracanã. Na ocasião, o cantor conheceu o estilista Anselmo Feleppa com quem manteve um relacionamento até 1995.

A morte do cantor foi confirmada por seu agente: “É com grande tristeza que podemos confirmar que o nosso amado filho, irmão e amigo George morreu pacificamente em casa durante o período de Natal. A família pede que sua privacidade seja respeitada neste momento difícil e emotivo. Não haverá mais comentários neste período”.

Confira abaixo algumas imagens da trajetória de George Michael: