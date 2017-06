20 filmes para ver nos cinemas brasileiros em junho

São Paulo – O mês de junho está repleto de novidades nos cinemas de todo o país.

Entre as estreias, as superproduções Mulher Maravilha e A Múmia, estrelado por Tom Cruise e Russell Crowe, aparecem entre os filmes mais aguardados do período.

A animação Meu Malvado Favorito 3 também é outra novidade para o mês. Abaixo você pode conferir os trailers de 20 filmes que chegam nos cinemas brasileiros em junho:

Mulher Maravilha – Dia 01

Direção: Patty Jenkins

Duração: 141 minutos

Gênero: Ação

Elenco: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen e outros.

Origem: Estados Unidos

Z – A Cidade Perdida- Dia 01

Direção: James Gray

Duração: 141 minutos

Gênero: Aventura

Elenco: Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland e outros.

Origem: Estados Unidos

Ande Comigo – Dia 01

Direção: Lisa Ohlin

Duração: 105 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Mikkel Boe Folsgaard, Cecilie Lassen, Karen-Lise Mynster e outros.

Origem: Dinamarca e Suécia

Amor.com – Dia 01

Direção: Anita Barbosa

Duração: 92 minutos

Gênero: Romance

Elenco: Isis Valverde, Gil Coelho, Alexandra Richter, Joaquim Lopes, Carol Portes, Marcos Mion, César Cardadeiro, João Cortes e outros.

Origem: Brasil

A Múmia – Dia 08

Direção: Alex Kurtzman

Duração: 105 minutos

Gênero: Aventura

Elenco: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis e outros.

Origem: Estados Unidos

Filhos de Bach – Dia 08

Direção: Ansgar Ahlers

Duração: 91 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Edgar Selge, Aldri Anunciação, Franziska Walser e outros.

Origem: Alemanha e Brasil

Neve Negra – Dia 08

Direção: Martin Hodara

Duração: 90 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Laia Costa eoutros.

Origem: Argentina e Espanha

Paris Pode Esperar – Dia 08

Direção: Eleanor Coppola

Duração: 92 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin e outros.

Origem: Estados Unidos

Colossal – Dia 15

Direção: Nacho Vigalondo

Duração: 90 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens e outros.

Origem: Espanha e Canadá

Um Tio Quase Perfeito – Dia 15

Direção: Pedro Antonio

Duração: Não informado

Gênero: Comédia

Elenco: Marcus Majella, Ana Lucia Torre, Letícia Isnard, Gustavo Nader, Eduardo Galvão, Bia Montez e Osvaldo Mil.

Origem: Brasil

À Sombra de Duas Mulheres – Dia 15

Direção: Philippe Garrel

Duração: 73 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Louis Garrel, Stanislas Merhar, Clotilde Courau e outros.

Origem: França e Suíça

Baywatch – Dia 15

Direção: Seth Gordon

Duração: 117 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario e outros.

Origem: Estados Unidos

Ao Cair da Noite – Dia 22

Direção: Trey Edward Shults

Duração: 97 minutos

Gênero: Terror

Elenco: Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott e outros.

Origem: Estados Unidos

Na Mira do Atirador – Dia 22

Direção: Doug Liman

Duração: 90 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli e outros.

Origem: Estados Unidos

Na Vertical – Dia 22

Direção: Alain Guiraudie

Duração: 98 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Damien Bonnard, India Hair, Christian Bouillette e outros.

Origem: França

O Círculo – Dia 22

Direção: James Ponsoldt

Duração: 110 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega e outros.

Origem: Estados Unidos

Uma Família de Dois – Dia 29

Direção: Hugo Gélin

Duração: 118 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand e outros.

Origem: França

Meu Malvado Favorito 3 – Dia 29

Direção: Kyle Balda e Pierre Coffin

Duração: Não informado

Gênero: Comédia

Elenco (dubladores): Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Andy Nyman, Russell Brand, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove, Dana Gaier e outros.

Origem: Estados Unidos

Amityville: O Despertar – Dia 29

Direção: Franck Khalfoun

Duração: 115 minutos

Gênero: Terror

Elenco: Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Jennifer Morrison e outros.

Origem: Estados Unidos

Introdução à Música do Sangue – Dia 29

Direção: Luiz Carlos Lacerda

Duração: 95 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Ney Latorraca, Bete Mendes, Armando Babaioff e outros.

Origem: Brasil