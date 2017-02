18 filmes para ver nos cinemas em fevereiro

São Paulo – Fevereiro está repleto de excelentes filmes para assistir nos cinemas de todo o país. Entre as estreias do mês, muitas delas estão concorrendo ao Oscar em diferentes categorias.

“Estrelas Além do Tempo”, “Jackie” e “A Qualquer Custo” chegam às telonas nesta semana. Já os indicados “Um Homem Chamado Ove”, “Lion – Uma Jornada Para Casa” e “Aliados” chegam aos cinemas no dia 16. “Moonlight: Sob a Luz do Luar” estreia dia 23 e também concorre em diferentes categorias do Oscar.

Assista a seguir aos trailers de 18 filmes que chegam ao cinemas em fevereiro. E confira aqui todos os filmes indicados ao Oscar.

“A Espera” – Dia 02

Direção: Piero Messina

Duração: 100 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Juliette Binoche, Lou de Laâge, Giorgio Colangeli, Domenico Diele, Antonio Folletto, Corinna Locastro e Giovanni Anzaldo

Países: França e Itália

“Estrelas Além do Tempo” – Dia 02 (Indicado ao Oscar)

Direção: Theodore Melfi

Duração: 127 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Aldis Hodge, Jim Parsons, Mahershala Ali e outros

País: Estados Unidos

“Jackie” – Dia 02 (Indicado ao Oscar)

Direção: Pablo Larraín

Duração: 100 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt, Richard E. Grant, John Carroll Lynch, Beth Grant e outros.

País: Estados Unidos

“A Qualquer Custo” – Dia 02 (Indicado ao Oscar)

Direção: David Mackenzie

Duração: 102 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, Dale Dickey, Buck Taylor, Marin Ireland, Katy Mixon, Kevin Rankin e outros

País: Estados Unidos

“TOC – Transtornada Obsessiva Compulsiva” – Dia 02

Direção: Paulinho Caruso e Teo Poppovick

Duração: 105 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Tatá Werneck, Bruno Gagliasso, Ingrid Guimarães, Luis Lobianco, Daniel Furlan, Vera Holtz, Mário Gomes, Luciana Paes, Laura Neiva e Fabio Marcoff

País: Brasil

“O Chamado 3” – Dia 02

Direção: F. Javier Gutiérrez

Duração: 102 minutos

Gênero: Terror

Elenco: Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D’Onofrio e outros

País: Estados Unidos

“Cinquenta Tons Mais Escuros” – Dia 09

Direção: James Foley

Duração: 118 minutos

Gênero: Drama erótico

Elenco: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger e outros

País: Estados Unidos

“A Cidade Onde Envelheço” – Dia 09

Direção: Marília Rocha

Duração: 99 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Elizabete Francisca Santos, Francisca Manuel, Paulo Nazareth, Jonnata Doll e Wederson Neguinho

País: Brasil

“A Garota Desconhecida” – Dia 09

Direção: Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne

Duração: 106 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Adèle Haenel, Jérémie Renier, Christelle Cornil e outros

Países: Bélgica e França

“LEGO Batman: O Filme” – Dia 09

Direção: Chris McKay

Duração: 105 minutos

Gênero: Animação

Elenco: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera

Países: Dinamarca e Estados Unidos

“Um Homem Chamado Ove” – Dia 16 (Indicado ao Oscar)

Direção: Hannes Holm

Duração: 116 minutos

Gênero: Comédia dramática

Elenco: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida Engvoll, Filip Berg, Stefan Gödicke e Sofie Gällerspång

País: Suécia

“Lion – Uma Jornada Para Casa” – Dia 16 (Indicado ao Oscar)

Direção: Garth Davis

Duração: 119 minutos

Gênero: Biografia

Elenco: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Priyanka Bose, Nawazuddin Siddiqui, Tannishtha Chatterjee e outros

Países: Austrália, Estados Unidos e Reino Unido

“A Cura” – Dia 16

Direção: Gore Verbinski

Duração: 127 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs e outros

Países: Alemanha e Estados Unidos

“Aliados” – Dia 16 (Indicado ao Oscar)

Direção: Robert Zemeckis

Duração: 125 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris e outros

País: Estados Unidos

“Moonlight: Sob a Luz do Luar” – Dia 23 (Indicado ao Oscar)

Direção: Barry Jenkins

Duração: 111 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Janelle Monáe e outros

País: Estados Unidos

“A Grande Muralha” – Dia 23

Direção: Yimou Zhang

Duração: 104 minutos

Gênero: Aventura

Elenco: Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal e outros

Países: China e Estados Unidos

“A Lei da Noite” – Dia 23

Direção: Ben Affleck

Duração: 129 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning e outros

País: Estados Unidos

“Internet – O Filme” – Dia 23

Direção: Filippo Capuzzi Lapietra

Duração: Não informada

Gênero: Comédia

Elenco: Julio Cocielo, Felipe Castanhari, Patrícia dos Reis e outros

País: Brasil