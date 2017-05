15 relógios de alta relojoaria para presentear no Dia das Mães

São Paulo – Você já sabe o que vai dar de presente de Dia das Mães? O que acha de um relógio? A seleção a seguir apresenta modelos a partir dos R$ 7 mil reais e segue até modelos de mais de 100 mil reais. Confira essas verdadeiras joias:

Mido Baroncelli II

Com movimento automático, o modelo possui caixa e pulseira em aço com PDV rosé intercalado. Os ponteiros de horas e minutos são facetados e cada uma das faces possui um acabamento diferente. O modelo sai por R$ 7.440.

Baume & Mercier Promesse Moonphase

Com indicações de fases da lua, o modelo Baume e Mercier ainda conta com um mostrador azul e inserção de diamantes nele e no bisel. O relógio custa R$ 15.100.

Montblanc Bohème Day & Night

Os 34 mm deste modelo abrigam um movimento automático que tem o poder de indicar quando é dia ou noite por meio de uma abertura em formato de lua que começa às 8 e termina quase às 12 horas no mostrador, que ainda é complementado por oito diamantes. Esse modelo custa R$ 16.800.

Breitling Colt 36

Com um calibre de quartzo de altíssima precisão, o relógio possui uma caixa de 36 mm de diâmetro incrementada de diamantes no bisel. O mostrador, em madrepérola, também conta com diamantes. O relógio custa R$ 28.450.

Bulgari Serpenti

O simbólico modelo Serpenti está disponível com uma versão com pulseira em couro de Karung ou novilho, ambas com duas voltas. O modelo custa a partir de R$ 33 mil.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Acciaio

Este clássico Panerai conta com uma caixa de 42 mm de diâmetro e é finalizado com uma pulseira de couro de crocodilo cor de rosa. O movimento oferece 3 dias de reserva de marcha e é comercializado a R$ 35.900.

Omega Speedmaster 38 mm

Recém apresentado, o modelo Omega conta com delicados 38 mm de diâmetro, mas sua assinatura, o cronógrafo, continua presente. Além do taquímetro, o bisel é repleto de diamantes, já o subdial conta com uma tonalidade cappuccino em formato oval. A peça é vendida a R$ 36.700.

Cartier Ballon Bleu de Cartier

Com movimento automático, este modelo combina ouro rosa com aço inoxidável. Já o mostrador com acabamento guilloché apresenta 11 diamantes. A peça é equipada com um movimento automático e custa R$ 47.100.

IWC Da Vinci Automatic Moon Phase 36

A caixa em aço repleta de diamantes em seu bisel possui 36 mm de diâmetro e abriga um movimento automático que realiza a indicação das fases da lua. É possível visualizar esta indicação às 12 horas. O relógio custa R$ 56.200.

Piaget Altiplano 60th Anniversary

Sua caixa em ouro branco abriga um movimento de baixa espessura que realiza indicação de horas e minutos sobre um mostrador em rosa. A pulseira de couro de crocodilo na mesma cor conta com indicações em ouro branco. O relógio custa R$ 94.000.

Van Cleef & Arpels Charms Cornaline 32mm

A caixa de 32mm em ouro rosa possui duas voltas de diamantes no bisel e conta com um pingente em sua lateral. O mostrador em cornalina indica horas e minutos por meio de um movimento de quartzo. O relógio custa R$ 101.000.

Hermès Cape Code

Sua caixa de aço é embelezada com 52 diamantes ao seu redor e também em seu mostrador. O plano de fundo é entregue por madrepérola. Já a indicação do tempo, que consiste em horas e minutos, é feita por um movimento de quartzo. Este modelo ainda permite a troca da pulseira. Esta versão vem com uma de crocodilo no tom “raspberry”. O valor está disponível sob consulta.

Hublot Classic Fusion Black Magic

A caixa em cerâmica de 42 mm, em conjunto com o mostrador em carbono, apresenta indicações de horas, minutos e segundos centrais, além de uma janela de data na posição de 3 horas. Os dados são proporcionados por um movimento automático que fornece 42 horas de reserva de marcha. O preço está disponível sob consulta.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day

Com corda automática, o relógio da Jaeger-LeCoultre realiza a indicação de dia e noite por meio de uma abertura na região de 6 horas do dial. O mecanismo é abrigado por uma caixa de aço com 38,2 mm de diâmetro. O preço está disponível sob consulta.

Rolex Yacht-Master 37

Com seus 37 mm de diâmetro, esta versão é uma alternativa mais esportiva aos relógios Rolex. Sua caixa é elaborada em aço e platina e as indicações incluem um tom divertido de azul na inscrição do mostrador e no ponteiro de segundos. O preço do Rolex está disponível sob consulta.