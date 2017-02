14 maneiras de deixar a casa cheirosa

Cheiro de peixe na cozinha, aquele odor característico do armário fechado ou então do tapete do cachorro: você sabe se livrar desses aromas indesejados?

Foi pensando nisso que o Domain criou a lista a seguir. Estes 14 truques vão te ajudar não somente a deixar a casa livre de odores, mas também repleta dos seus cheiros favoritos. Confira:

1. Coloque amaciante em folha em locais em que corre o vento

Bem populares nos Estados Unidos, os amaciantes em folha são bem cheirosos – use-os ao seu favor!

2. Tire o odor de sapatos com saquinhos de chá

Os saquinhos de chá secos tiram o odor, absorvem a umidade e ainda deixam os sapatos cheirando bem.

3. Perfume os lugares fechados

Novamente com o amaciante em folha, coloque-o dentro de malas, roupas e qualquer outro objeto que fique sem uso (e fechados) por muito tempo.

4. Use o aspirador de pó

Mergulhe uma bola de algodão em um perfume e insira-a no saco do aspirador de pó: enquanto você aspira o cheiro será liberado no ambiente aos poucos.

5. Faça um pot-pourri no fogão

Ferva água em uma pequena panela. Adicione uma fatia de limão, um pouco de alecrim, uma colher de chá de extrato de baunilha e cinco centímetros de água. Ferva e reduza o fogo, mas continue fervendo, preenchendo a água que se evapora.

6. Queime papel aromatizado

Com uma folha em mãos, dobre em ziguezague e queime uma das pontas (assopre logo depois de queimar, como um incenso).

7. Lembre das velas apagadas

Se você possui velas sem usar ou cansou de um cheiro em um determinado ambiente, experimente deixar velas apagadas nas gavetas e armários para aromatizar as roupas.

8. Use saquinhos de musselina

Preencha-os com as suas ervas, flores e temperos favoritos (todos secos!). Depois, é só coloca-los nas gavetas e armários para deixar a roupa cheirosa!

9. Misture com vodca

Você pode criar seu próprio spray de ambiente misturando uma xícara de água com duas colheres de sopa de vodca e 25 gotas de óleo essencial.

Para um aroma relaxante no quarto, experimente usar lavanda e baunilha. Para a cozinha e o banheiro, tente a combinação canela, cravo e melaleuca. Para concentração e para ficar alerta, use menta e alecrim.

10. Mantenha as cascas de frutas cítricas

Usou um limão ou laranja e a casca ficou sobrando? Coloque sal marinho no interior de uma metade vazia e deixe na geladeira – ela vai absorver todos os cheiros desagradáveis.

11. Polvilhe bicarbonato de sódio no carpete ou tapete

Polvilhe uma caixa de bicarbonato de sódio no carpete ou tapete e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, passe o aspirador de pó.

12. Moa grãos de café

Se você tem o hábito de moer grãos de café em casa, sabe que a casa fica com um cheiro maravilhoso. Tente usar os grãos em uma meia limpa dentro do armário ou freezer para retirar odores indesejados.

13. Tire os odores do freezer com baunilha

Depois de jogar fora (ou doar) tudo o que está velho, umedeça algodão em extrato de baunilha e passe pelas superfícies do freezer.

14. Use vinagre para neutralizar o cheio do peixe

Para evitar o cheiro forte quando cozinhar peixe, deixe um bowl com vinagre branco ao lado do fogão – ele vai absorver e neutralizar os odores.

Este conteúdo foi originalmente publicado na Casa.com.