12 ovos de Páscoa que vão deixar você com água na boca

São Paulo – A menos de uma semana da Páscoa, as opções de ovos para celebrar a data ficam ainda mais gostosas a cada ano que passa – para a alegria dos chocólatras de plantão.

Já que é para sair da dieta, nada melhor do que saborear algo diferente. A seleção a seguir traz algumas novidades sofisticadas da Páscoa 2017.

Se você ainda não escolheu o ovo desse ano, confira as opções seguir:

Ovo crocante de doce de leite, da Havanna



Casca crocante com sabor de doce de leite misturada com crispies e recheada de mini ovos do mesmo sabor. A versão disponível de 250 gramas custa 68 reais.

Ovo de merengue de limão, da Kopenhagen

Casca de chocolate ao leite com recheio de merengue de limão. A versão disponível de 390 gramas custa 99,90 reais.

Ovo de bem-casado, da Cacau Show

Casca com recheio de da massa do bem-casado e doce de leito com cobertura de chocolate branco. A versão de 400 gramas custa a partir de 49,90 reais.

Tábua de Páscoa, da Chocolat Du Jour

Tábua com três metades de ocos nos sabores: marzipan, croquant e amêndoas. Os três juntos pesam 750 gramas e sai por 395 reais. Acompanha uma tábua de bambu orgânico e cutelo.

Ovo naked, da Confeitaria Dama

Ovo de chocolate bela com recheio de creme de confeiteiro de chocolate e frutas vermelhas. O preço está sob consulta.

Ovo lasca saleé, da Cau Chocolates

Duas cascas uma de chocolate ao leite e outra de chocolate amargo, com crocante de amêndoas e flor de sal. A versão de 500 gramas sai por 380 reais.

Ovo chokkie, do Outback

Casca de chocolate meio amargo com recheio de ganache de chocolate branco, chocolate ao leite e bolo. A versão de 280 gramas custa 49 reais.

Ovo leite Ninho com creme de Nutella, da Dona Deôla

Casca de chocolate recheada com brigadeiro de leite Ninho, pão de ló de chocolate e creme de avelã com cobertura do leite em pó e avelãs picadas. Vendido em dois tamanhos, o de 150 gramas sai por 15,90 reais e o de 750 gramas por 78 reais.

Ovo maravilha, da Padaria Brasileira

Casca de chocolate ao leite recheado com brigadeiro branco, creme de chocolate ao leite e morangos inteiros. Em duas versões, a de 150 gramas sai por 15,90 reais e a de 700 gramas por 55 reais.

Trio de cascas, da Fábrica Di Chocolate

Três diferentes cascas com recheios de como brigadeiro tradicional, brigadeiro em paçoca e brigadeiro de avelã. O trio pesa 300 gramas e o preço está sob consulta.

Trio de cascas vegano, da Lilóri

Três mini ovos recheados de brigadeiro, beijinho e doce de leite. Preço sob consulta.

Ovo noir 70% cacau, da Ofner

Chocolate amargo, recheado com miniaturas de clássico disco crocante Ofner. A versão de 250 gramas custa 72 reais.