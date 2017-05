12 opções criativas e baratas para presentear neste Dia das Mães

São Paulo – A poucos dias do Dia das Mães, uma pesquisa divulgada pelo Google Brasil apontou que quatro entre 10 brasileiros ainda não têm a mínima noção do que comprar para presenteá-la no próximo domingo.

Se você faz parte dessa estatística, a seleção a seguir pode te ajudar a escolher uma lembrança que agrade sua mãe e que também não pese no bolso. Selecionamos 12 opções de presentes que custam menos de 100 reais. Confira a lista abaixo:

Livro Mãe Sem Manual

O livro Mãe Sem Manual da autora Rita Lisauskas e publicado pela editora Belas-Letras é um antimanual que prova que não existe mãe perfeita. Na Saraiva, o livro físico sai por R$ 31,90 e a versão digital por R$ 19,90.

Kit jardinagem

Para as mães ligadas à natureza, este kit jardim vendido pela Daiso pode ser o presente ideal. Os produtos são vendidos individualmente e custam entre 7,99 e 9,99 reais. O kit da foto sai por menos de 50 reais.

Cerveja especiais

Este kit com quatro cervejas artesanais sai por 40,50 reais na Cervejaria Bamberg. Cada garrafa possui 335 ml.

Quadro decorativo

Para as mães que gostam de arte, um quadro decorativo pode ser um presentão. Na Galeria 9, o modelo da foto em formato 45 x 35 cm sai por 89,90 reais. Por lá, há inúmeras opções para diferentes estilos.

Blend de chá gourmet

A Tea Shop possui mais de 120 opções de chás, para as mães que adoram curtir um momento relax, a sugestão é o Calm Moment – infusão leve com tília, mel e anis. O pacote com 100 gramas sai 51,30 reais.

Copo térmico

Na Multicoisas, este copo térmico personalizado para as mamães corujas sai por 49,90 reais. Feito de aço inox, o copo tem capacidade para 450 ml.

Sacola para vinho

Com a frase estampada “O melhor está por vinho”, esta sacola para vinhos da Imaginarium sai por 49,90 reais no site da loja.

Vela perfumada

Na Camicado, esta vela perfumada saí por 59,90 reais. O presente ideal para mães que adoram um ambiente aconchegante e bem decorado.

Brincos

Se sua mãe adora se cuidar, ela vai amar estes brincos da Morana com pedras azuis. O produto custa 59,90 reais e está sujeito a disponibilidade, segunda própria marca.

Kit de batons mais lápis de olho

Este kit da Eudora com três batons e um lápis de olho sai por 79,90 no site da marca.

30 minutos de massagem

No Buddha Spa, 30 minutos de shiatsu – terapia corporal japonesa – sai por 95 reais. É possível comprar o voucher pelo site e agendar a massagem em qualquer unidade da rede.

Flores

O clássico presente de Dia das Mães não poderia faltar nessa galeria. Este arranjo de rosas da Giuliana Flores sai por 94,90 reais.