12 hambúrgueres do Burger Fest 2017 que dão água na boca

São Paulo – Começa nesta sexta, a 10º edição do Burger Fest. Desta vez, hamburguerias de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre participam do festival, que termina no dia 28 de maio.

As casas participantes criaram receitas inéditas que têm como protagonista o hambúrguer. As opções permanecem no menu dos restaurantes somente no período do festival.

Nesta edição, cerca de 80 restaurantes participam do evento. Para conhecer todas as hamburguerias participantes, basta acessar a página oficial do festival no Facebook.

A seguir é possível conferir algumas opções que serão oferecidas durante o Burger Fest na cidade de São Paulo:

Egg Burger, da Ambar Cervejas Artesanais

Lanche: hambúrguer com ovo, picles, pedaços de bacon e queijo raclete derretido no pão de hambúrguer. Acompanha chips de batata.

Preço: 28 reais

Endereço: Rua Cunha Gago, 129 – Pinheiros

Tony Montana Burger, do Bertolas Burger & Food

Lanche: pão australiano, maionese defumada picante, alface frise, crisp de peperone, dois hambúrgueres da casa 100g, cheddar derretido, cebola roxa em conserva, tomate. Acompanha chips de batata.

Preço: 32 reais

Endereço: Rua Ipanema, 114 – Mooca

Capim Santo, do Capim Santo

Lanche: hambúrguer de camarão no pão de capim santo com chutney de manga. Acompanha chips de banana.

Preço: 43 reais

Endereço: Alameda Min. Rocha Azevedo, 471 – Jardins

#hp #tmj: , do Depot4 Grilled Burger

Lanche: blend bovino do Depot4 (110 gramas de carne grelhada) cream cheese com pepperoni e crispy de cebola roxa servido no pão preto. A casa também lança a maionese de bacon com

Preço: 18,90 reais

Endereços: Rua Costa Aguiar, 1421 – Ipiranga e Rua Itapura, 1597 – Tatuapé

Smash Salad , do Holy Burger

Lanche: dois hambúrgueres de 100 gramas, cheddar, alface, tomate e molho especial.

Preço: 28 reais

Endereço: Rua Doutor Cesario Mota Jr., 527 – Vila Buarque

The Tribiani , do Kød

Lanche: hambúrguer bovino blend especial da casa, pastrami, queijo mogiana, geleia de tomate confitado, maionese de maracujá e cebola empanada

Preço: 32 reais

Endereço: Rua Simão Alvares, 49 – Pinheiros

Salmón Burger, da La Mar Cebicheria Peruana

Lanche: hambúrguer de salmão grelhado no pão de hambúrguer burger bun de maiz morado. Acompanha batata frita.

Preço: 39 reais

Rua Tabapuã, 1410 – Itaim Bibi

Tarantella Burger , do Luz, Câmera, Burger!

Lanche: pão ciabatta, com polpetone empanado e recheado com mozzarella. É possível ainda acrescentar molho rústico com um leve toque de pimenta e parmesão gratinado.

Preço: 30 reais

Endereço: Rua Caravelas, 339 – Vila Mariana

Era cilada, do Meats

Lanche: brioche de mandioquinha da casa, picles de rabanete com Angostura, hambúrguer de 180 gramas, gorgonzola doce, bacon e pimenta.

Preço: 34

Endereços: Rua dos Pinheiros, 320 – Pinheiros e Alameda Lorena, 2090 – Jardim Paulista

Hambúrguer de Kafta, do Randa Especialidades árabes

Lanche: hambúrguer de kafta, homus, cebola caramelizada e maionese temperada no pão de gergelim. Acompanha batata chips.

Preço: 40 reais

Endereço: Avenida Chucri Zaidan, 1240 – Morumbi

Golden coast burger, do Sandoui

Lanche: hambúrguer de porco, avocado, picles de cebola roxa e lula no pão de batata doce.

Preço: 35 reais

Endereço: Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 1537 – Jardins

Birkin, do Sympa

Lanche: pão de brioche, hambúrguer, molho périgueux, foie gras e duxelle de cogumelos

Preço: 65 reais

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1002 – Jardim Paulista