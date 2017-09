12 barcos de cair o queixo que estarão no 20º SP Boat Show

São Paulo – Se o assunto é luxo, o 20º São Paulo Boat Show, maior salão náutico indoor da América Latina, que acontece no São Paulo Expo entre os dias 21 e 26 de setembro, é vitrine para o que existe de mais sofisticado no universo das embarcações.

Na feira, barcos dos mais diversos tamanhos, com decorações sofisticadas e diferentes preços são exibidos e negociados. A seguir, confira os detalhes de 12 embarcações luxuosas que estarão no São Paulo Boat Show 2017.

Intermarine 80

O Intermarine 80 é o maior barco da feira e tem 230 metros quadrados e quase 25 metros de comprimento total.

O modelo possui sala de jantar, estar, cozinha, posto de comando e deck inferior com quatro suítes, incluindo uma máster e outra vip, além de ambiente gourmet equipado com pia e churrasqueira.

A pintura e os acabamentos podem ser customizados de acordo com a preferência do cliente. Na feira, o modelo exposto tem decoração assinada por Tânia Ortega, da grife Ralph Lauren. Preço não divulgado.

Azimut-Benetti 74

O modelo 74 começou a ser fabricado no Brasil pela filial do grupo italiano Azimut-Benetti e tem estrutura produzida 100% em fibra de carbono pura.

Com mais de 22,5 metros de comprimento, o iate com três pavimentos, quatro suítes e uma área total aproximada de 225 metros quadrados. O modelo custa a partir de 16,9 milhões de reais.

Sea Ray 395 Sundancer

O Sea Ray 395 Sundancer, da empresa americana Brunswick Boat Group, possui amplas janelas fixas no casco que garantem luminosidade natural.

O solário de proa possui colchonetes de apoio adicional, espaço gourmet e assentos giratórios que facilitam a socialização e navegabilidade da embarcação. Preço não divulgado.

Azimut Verve 40

O iate esportivo da Azimut Yachts possui três motores e mais de 12 metros de comprimento. O barco possui espaço para refeições na praça de popa, e áreas para relaxamento e banhos de sol na proa. Já na parte inferior a embarcação tem cabine iluminada com banheiro, cozinha e sala de jantar. O Azimut Verve 40 custa a partir de 2,5 milhões de reais.

Armatti 480 Fly

Com capacidade para receber até 14 passageiros, a Armatti 480 Fly tem quase 15 metros de comprimento. O espaçoso flybridge (pavimento superior) possui posto de comando, além de sofás e espreguiçadeiras para relaxar e espaço gourmet. Na parte inferior, estão três quartos para receber até seis pessoas. A embarcação custa a partir de 1,9 milhão de reais.

Armatti 360 Coupé

O 360 Coupé é outro barco apresentado pela Armatti no São Paulo Boat Show. Com capacidade para até 12 pessoas, a embarcação possui duas cabines para pernoite, espaço para refeição e cozinha. Já seu preço parte de 629 mil reais.

Fishing 330 ST

A Fishing 330 Saint-Tropez possui motorização de alto desempenho e características que garantem resistência. É uma embarcação de performance ideal também para esportes náuticos. O barco custa a partir de 486 mil reais.

Fishing 375 Solarium

O Fishing 375 Solarium é um projeto desenvolvido pelos Estaleiros Fishing em parceria com o estúdio Donald Blount Naval Architects and Marine Engineering. A embarcação é ideal para passeio e custa a partir de 621 mil reais.

Triton 440 HT

O modelo Triton 440 HT possui teto solar e mais de 13 metros de comprimento e dois de altura. Produzido pela Triton Yachts, a embarcação possui ambientes reservados para relaxamento e refeições. Outro diferencial é a possibilidade de o barco ser todo customizado, desde pintura até a motorização. Já preço parte de 1,59 milhão de reais.

Intermarine 62

Com mais de 150 metros quadrados, o Intermarine 62 leva a assinatura do arquiteto Luiz de Basto e é a primeira em águas brasileiras a oferecer duas plataformas laterais retráteis – batizadas de “beach club”, que oferece mais espaço para desfrutar o ar livre. Já o espaço gourmet é equipado com churrasqueira elétrica. Preço não divulgado.

FS 180

Com preço que parte de 59 mil reais, a FS 180 é uma lancha de entrada para quem busca a primeira embarcação. O modelo acompanha o mastro de esqui de série: seu casco possui uma hidrodinâmica tanto para passeio como para a prática de esportes aquáticos.

FS320 Elite

Outro modelo da FS Yachts é a FS320 Elite – maior embarcação apresentada pela companhia. Com design futurista, o barco possui confortável espaço de convés para 14 pessoas durante o dia e uma cabine com três camas de solteiro. A embarcação também possui espaço gourmet completo, além de ducha e armários. Preço não divulgado.