10 temperos essenciais e saudáveis para incrementar a ceia

São Paulo – Já falamos aqui de como os temperos podem ser fortes aliados à saúde e nesta época de excessos gastronômicos, eles podem também diminuir os estragos feitos com a comilança desenfreada.

A pedido de EXAME.com, Monica Maia, nutricionista oncológica, ortomolecular e funcional da Oncoclínica, listou alguns temperos que fazem bem à saúde e que podem ser usados na preparação dos pratos da ceia de Natal e Ano Novo.

Segundo a especialista, o primeiro passo é substituir os temperos prontos, cheios de conservantes, sódio e açúcar, pelas ervas e especiarias.

“Além de sabor e aroma, elas trazem benefícios ao nosso organismo como, por exemplo, aumentar salivação e, com isso auxiliar, no processo digestivo. Ricas em vitaminas e minerais, elas deixam os pratos mais saudáveis”, afirma Monica.

Confira a seguir os benefícios de 10 temperos que devem fazer parte da sua ceia:

Cravo

Ação: fungicida, antiviral e antimicrobiana que auxiliam no tratamento e prevenção de infecções, complicações da escabiose e micoses. Além disso, tem também ação anti-inflamatória e digestiva (redução de meteorismos, gases em excesso), e anticonvulsante, em virtude da presença do eugenol – substância que causa efeito relaxante da musculatura e depressora do sistema nervoso central (SNC).

Sugestões de uso: em algumas sobremesas e compotas de frutas.

Alecrim

Ação: antiespasmódico, reduzindo gases e ajudando na eliminação do acúmulo de gorduras e na ação inotrópica positiva, estimulando o fluxo sanguíneo por meio das coronárias. Possui atividade protetora sobre os hepatócitos, (células do fígado) diurética e anti-inflamatória.

Sugestões de uso: pratos à base de carnes de porco, aves e peixes, pães e molhos.

Canela

Ação: anti-inflamatória, antibacteriana, antialérgica e antiespasmódica, estimula o sistema imune e aumenta insulina no sangue, reduzindo os níveis de glicose, de triglicerídeos e colesterol LDL.

Sugestões de uso: compotas, picles, pães, bolos, biscoitos, legumes, doces, pratos salgados e salpicada sobre frutas ao forno.

Tomilho

Ação: expectorante usado em gripes e resfriados e infecções orofaríngeas e halitose. Importante atividade antimicrobiana. Antes das refeições, o infuso de tomilho adicionado limão estimula as funções gástricas.

Sugestões de uso: molhos e carne vermelha.

Sálvia

Ação: antimicrobiana, antiespasmódica, cicatrizante, antioxidante, antimutagênico. É importante para função cerebral, melhorando a memória e a cognição. É usada no tratamento da hiperidrose.

Sugestões de uso: carnes vermelhas, de porco, frangos, peixes, frutos do mar e pratos com ovos. Serve também para aromatizar vinagres, queijos e até pães.

Pimenta Malagueta

Ação: estimula a circulação, melhora o processo digestivo, auxilia na perda de peso. Contém uma substância chamada de capsaicina, responsável pelo sabor ardido da pimenta. Essa substância possui propriedades antioxidantes (controla os radicais livres), anticarcinogênicas e antimutagênicas. Também é fonte de vitamina C, vitamina A e complexo B.

Sugestão de uso: pratos que tenham que ficar picante. A geleia de pimenta pode acompanhar carnes em geral.

Hortelã

Ação: analgésica e anti-inflamatória, vasodilatador por indução de óxido nítrico, ajuda (no combate à hipertensão, à asma brônquica, a bronquites, a rinites alérgicas e a sinusites, favorecendo a expectoração. Dispepsias em geral, cólicas abdominais e flatulência, e na disbiose intestinal tem ação antiparasitária e antimicrobiana.

Sugestão de uso: molhos para carne de carneiro e também nas saladas e sobremesas. Água aromatizada com hortelã é refrescante.

Gengibre

Ação: atua na digestão lenta e na redução de gases, tem ação antiemética (reduz náuseas e vômitos), funciona como agente anti-inflamatório para o tratamento de enxaqueca, dores articulares e musculares, resfriados, gripes e inflamação ou irritação da garganta.

Sugestão de uso: pode ser usado em pratos doces ou salgados e em bebidas batidas com frutas ou águas aromatizadas.

Cúrcuma longa

Ação: anti-inflamatória, carminativa, gastroprotetora, hepatoprotetora, antioxidante e antimutagenica. Atua no metabolismo lipídico, diminuindo colesterol, elevando HDL e reduzindo triglicerídeos. Auxilia na redução de danos provocados pela radioterapia e quimioterapia. Tem também função terapêutica em doenças como diabete, Parkison, cardiovascular, câncer e artrites.

Sugestões de uso: aves, peixes e molhos para saladas. Para potencializar sua ação, a cúrcuma deve ser consumida junto com a pimenta preta.

Cebolinha

Ação: rica em vitamina C, vitamina A, B1 e B2. Ela reduz o estresse oxidativo, por ação antioxidante, diminui o colesterol LDL e auxilia no controle da hipertensão. Ajuda na digestão e tem propriedades antimicrobiana e diurética. Melhora o sistema respiratório, atuando na rinite sazonal e congestão nasal

Sugestões de uso: saladas e para enfeitar qualquer tipo de parto quente.