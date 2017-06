10 sugestões de presentes para surpreender no Dia dos Namorados

São Paulo – Com a proximidade do Dia dos Namorados, a dúvida é sempre a mesma: como surpreender quem a gente ama fugindo um pouco dos presentes clichês da data?

A seguir, EXAME.com sugere algumas opções para você se inspirar e evitar o óbvio neste ano, sem precisar recorrer aos tradicionais chocolates, roupas e flores. Confira!

Livro: “Outros jeitos de usar a boca”

Publicado pela editora Planeta do Brasil, “Outros jeitos de usar a boca”, de Rupi Kaur, é um livro de poemas sobre a sobrevivência. Sobre a experiência de violência, o abuso, o amor, a perda e a feminilidade. Na Saraiva, ele custa 29,90 reais.

Almofada personalizada

A Reserva está com uma coleção incrível de almofadas personalizadas. Frases fofas como “Abrace em caso de saudade” ou “Me leva com você” são algumas das sugestões da marca. É possível também escolher a cor, a letra e até a frase do produto. A almofada custa a partir de 99,90 reais.

Boné Aba Curta

Da marca BUH, que aposta no fashion soccer e faz sucesso entre famosos jogadores de futebol, este boné saí por 129,90 reais. Há inúmeras opções de modelos e cores.

Pernoite de 17 horas no Lush Motel

Com conceito Private Urban Resort, o Lush Motel preparou uma programação especial para celebrar o Dia dos Namorados. É possível fazer reservas para suítes com pacotes que incluem: pernoite de 17 horas, experiência gastronômica assinada pelo chef Leo Young, garrafa de Chandon e café da manhã. Os preços dos pacotes variam de acordo com a escolha da suíte.

Kit Natura

O kit “Quero um beijo bem dado”, da Natura, vem com dois desodorantes colônia Humor Próprio, um de 75 ml e outro de 25 ml e um desodorante hidratante corporal de 15o ml. O pacote sai por 119,90 reais.

Creme de avelã da Lindt

Uma novidade da Lindt e que pode surpreender neste Dia de Namorados é o lançamento do creme de avelã da marca. O pote sai por 49,90 reais – preço especial de estreia.

Relógio Woodz

Com uma pegada mais sustentável, a linha Sunset da Woodz – feita com pulseira de lona – possui diversos modelos e cores e é unissex. O produto custa 249,00 reais.

Luminária letreiro

A luminária letreiro da Imaginarium deixa qualquer ambiente mais romântico. No site da marca, o produto custa 229,90 reais.

Kit cozinheiro

Este kit da Uatt! vem com avental e pano de prato e é ideal para casais que adoram se aventurar na cozinha. As duas peças saem por 69,90 reais no site da loja.

Clube de assinatura para casais

O Adeus Rotina é um clube de assinaturas bem inusitado para casais e oferece todos meses caixinhas com produtos eróticos, além de dicas para o dia a dia, descontos em viagens e restaurantes e dinâmicas baseadas no conceito da Psicologia Positiva. A assinatura mensal sai por 89,69 reais.