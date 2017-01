10 relógios de mergulho que marcaram o último ano

Raphael Calles, do WatchTime Brasil

Por Raphael Calles, do WatchTime Brasil

Relógios de mergulho estão sempre entre os favoritos de brasileiros e o ano de 2016 marcou o lançamento de diversas peças voltadas para esta categoria.

As duas principais feiras de relojoaria do mundo, Baselworld e SIHH, foram os principais palcos para tais apresentações. Dê uma olhada, abaixo, em dez modelos marcantes apresentados em 2016:

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe

A versão de três ponteiros deste verdadeiro clássico Blancpain apareceu pela primeira vez em uma caixa de cerâmica com tonalidade cinza.

O bisel, elaborado pelo mesmo material da caixa, possui inserção em cerâmica azul preenchida com LiquidMetal, uma liga exclusiva que resiste à deformação e se encaixa perfeitamente à cerâmica.

São 300 metros de resistência sob a água e um mostrador apresentado em azul com ponteiro de horas e minutos centrais.

O ponteiro de segundos com extremidade em vermelho possui um ponto luminescente que permite ao usuário saber se o relógio está funcionando, quando em mergulho.

Ele é equipado com o calibre 1315 com uma roda de ajuste Glucydur com parafusos reguladores em ouro.

São duas opções de acabamento: uma com pulseira militar NATO (ou OTAN) e uma em tecido com interior em borracha, como na imagem.

Breitling Superocean Heritage Chronoworks

O calibre Breitling 01 apresentado em 2009 sofreu algumas alterações para melhorar seu desempenho e passou a equipar uma edição limitada a 100 unidades.

O novo movimento oferece 100 horas de reserva de energia (comparado a 70 do calibre original) graças a redução de atrito e a eliminação de peso desnecessário nos componentes do relógio.

O calibre ainda oferece certificação cronométrica COSC e está protegido a até 100 metros de profundidade por uma caixa de cerâmica fosca com verso transparente.

Eterna Super KonTiki Chronograph

Uma versão maior do modelo apresentado em 2015, a caixa deste modelo é elaborada em aço polido e escovado. São 45 mm de diâmetro com uma coroa rosqueada e bisel rotativo.

Juntos, os dois elementos auxiliam a entregar 300 metros de resistência sob a água. Finalizado por uma pulseira em borracha ou em aço milanês, o relógio é equipado com o calibre 3916A, desenhado e produzido in-house pela companhia.

Omega Seamaster Planet Ocean 45.5mm Chronograph

Com uma caixa elaborada em aço e ouro Sedna 18 quilates e pulseira combinando estes mesmos materiais, o modelo Omega conta com um mostrador e bisel feito de cerâmica.

Todos os algarismos apresentados na escala de mergulho, inserida no bisel, são feitos de Ceragold, uma liga de ouro exclusiva da companhia.

Sob o verso sólido, um movimento Master Chronometer 9900 de corda automática entrega 60 horas de reserva de energia e possui um cronógrafo com roda de coluna.

Os ponteiros e indicadores aplicados também elaborados em ouro Sedna com inserção de material luminescente.

Ao todo, são 600 metros de resistência sob a água e as características dos calibres Omega Master Chronometer, com um escapamento em silício, escapamento co-axial e resistência magnética a até 15 mil Gauss.

O modelo ainda está disponível inteiro em aço ou inteiro em ouro Sedna.

Oris ProDiver Chronograph

O primeiro modelo desta linha a integrar a coleção da Oris foi apresentado em 2009. Agora, para 2016, a companhia apresentou uma edição atualizada.

Apesar disso, algumas características da versão anterior foram mantidas, como a caixa de 51 mm de diâmetro elaborada em titânio, uma escala de minutos em branco inserida no bisel de cerâmica, uma válvula automática de escape de hélio e um bisel de rotação unidirecional com um sistema patenteado pela companhia, que impede movimentação acidental do bisel durante o mergulho.

Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio

Este é o primeiro modelo da linha Raidomir a contar com um dial em branco, uma verdadeira raridade no portfólio da companhia.

São 42 mm de diâmetro em uma caixa elaborada em aço 316L. O mostrador conta com algarismos arábicos em preto, pequenos segundos às 9 horas e pontos luminescentes a cada posição de hora (a de 12 horas conta com dois deles).

Apesar de ter uma largura semelhante aos modelos originais da companhia, esta caixa possui apenas 10,93 mm de espessura. Ali dentro está o movimento P.4000 de fabricação própria, que entrega até 3 dias de reserva de energia.

TAG Heuer Aquaracer 300M

Os modelos masculinos da TAG Heuer para a linha Aquaracer deste ano contam com caixas de 43 mm de diâmetro, ligeiramente maiores do que os modelos anteriores, com 41 mm de diâmetro.

O bisel de rotação unidirecional em cerâmica possui tradicionalmente 12 faces agora inclui algarismos prateados inseridos, além de um ponto luminescente às 12 horas que, juntos, auxiliam na legibilidade por conta do contraste.

Como as versões mais recentes da linha, este modelo conta com uma lupa sobre a janela de data. Horas, minutos, segundos e data são entregues pelo movimento calibre 5 com função de correção rápida de data e reserva de energia de 38 horas.

O verso sólido conta com uma gravação de um escafandro e oferece 300 metros de resistência sob a água.

Tudor Heritage Black Bay Bronze

Este é o primeiro modelo com caixa em bronze na coleção Black Bay e também é o primeiro relógio desta linha a possuir 43 mm de diâmetro de caixa.

A liga de alumínio e bronze desenvolverá uma pátina única ao longo do tempo de acordo com o uso de quem o veste. O verso da caixa é elaborado em alumínio e conta com um revestimento em PVD na mesma tonalidade do restante da caixa.

O novo relógio é equipado com o movimento MT 5601 de fabricação própria, com certificação COSC, mola de silício e 70 horas de reserva de energia. O relógio vem acompanhado de duas pulseiras: uma em jacquard e outra em couro envelhecido.

Tutima M2 Seven Seas

O modelo da fabricante alemã é uma resposta aos clientes que solicitam uma alternativa de três ponteiros ao modelo M2 com cronógrafo. Este modelo é quase uma atualização do relógio de aviação Tutima NATO Chronograph.

O relógio é elaborado com uma caixa em titânio perolado de 44 mm de diâmetro e possui 13 mm de espessura. Sua coroa rosqueada trabalha em conjunto com o verso também rosqueado e um cristal de safira de 3 mm de espessura com tratamento antirreflexo dos dois lados para entregar 500n metros de resistência sob a água.

Seu bisel possui rotação unidirecional e os dados são entregues pelo calibre automático T 330, que fornece 38 horas de reserva de energia. O relógio possui versões com dial em preto ou azul com acabamento em material balístico Kevlar ou titânio.

Zodiac Super Sea Wolf 68 Bronze

O modelo conta com uma caixa elaborada em bronze com 44 mm de largura e 50 mm de altura. Ele oferece mil metros de resistência à água e seu movimento STP 1-11 16 oferece precisão certificada pela COSC.

O relógio é uma edição limitada a 82 unidades, em referência ao ano de 1882, quando a companhia foi fundada. A peça conta com duas pulseiras, uma em couro marrom e uma em tecido verde-oliva.

O bisel de rotação unidirecional conta com um dispositivo de segurança que exige que ele seja pressionado antes de ser efetivamente girado.