10 passos para organizar a cozinha em poucos minutos

A melhor forma de manter a casa sempre arrumada é focar em tarefas pequenas de organização que podem ser feitas em pouco tempo, espalhadas pela semana.

Se você não quer lidar com uma cozinha que mais parece ter sido atingida por um furacão ao fim do mês, atente-se a essas pequenezas que fazem a diferença em 10 minutos ou menos, separadas pelo site especializado em cozinhas The Kitchn.

1. Cuide dos temperos do dia a dia

Uma vez a cada quinze dias, separe todos os saleiros e pimenteiros de mesa, limpe-os e encha-os novamente. Confira os temperos guardados também: se eles não tiverem identificação, faça uma etiqueta com o nome de cada um. Confira quais estão acabando e faça uma pequena lista para levar com você da próxima vez que for fazer compras. Assim você não é pega de surpresa não achando algo que precisa no meio da preparação de uma receita!

2. Dê uma olhada nas sobras

Quem nunca esqueceu um pote com sobras do almoço de domingo no fundo da geladeira? Aproveite alguns minutinhos da semana organizando o que deixou dentro dela. Jogue fora o que está velho, congele o que precisar e assim por diante, liberando espaço para outros alimentos e impedindo que algo permaneça guardado por mais tempo do que deveria.

Descubra alguns segredos sobre sua geladeira para deixar essa tarefa mais fácil.

3. Lave a louça

Esta tarefa não é nenhuma novidade na rotina: lave sua louça! Mas faça isso conforme a usa — é muito mais simples limpar uma caneca por vez que chegar em casa depois do trabalho e encontrar uma pilha de pratos e copos para enfrentar.

Não se esqueça de secar e guardar. Uma pia limpa e livre de objetos te deixará mais motivado quando for usar a cozinha novamente!

4. Organize todos os panos e tecidos

Reserve 10 minutos de um dia qualquer para se aventurar pelas gavetas de toalhas e panos de prato! Separe os novos dos antigos, veja o que já está velho demais para ser usado e combine-os por cor ou estampa.

5. Arrume sua correspondência

Não são todos que deixam a correspondência na cozinha. Porém, se você é uma destas pessoas, saiba que ela também precisa ser organizada! Coloque-as em uma pilha e separe-as em três categorias: cartas urgentes (contas, convites etc), lazer (revistas) e outros (algo que você gostaria de guardar, cartões, catálogos). O que ficar de fora e não interessar deve ser reciclado!

6. Ordene formas e tábuas de corte

As tábuas de corte costumam ser colocadas em qualquer canto que dê — por serem planas, ficam escoradas na parede do gabinete, no espacinho extra da gaveta e assim por diante. Porém, é mais que importante que ela e as formas – formas planas de biscoitos, de bolo com furo no meio e todas as outras – tenham um lugar específico para ficar. Quando perceber que está tudo meio bagunçado, reserve 10 minutos para tirá-las do lugar para empilhá-las ou dispô-las em uma prateleira específica para elas.

7. Guarde as miudezas

Alguns objetos se perdem nos balcões e no peitoril das janelas, ficando lá para sempre: elásticos, pregadores, arames de sacola de pão, canetas, caixas de fósforos… Procure por todas essas miudezas e coloque-as em seu lugar. Elas não possuem um lar dentro da cozinha? Separe um pote de vidro apenas para isso, guardando-o em uma gaveta!

8. Organize os potes plásticos

Em nossa matéria sobre organização da despensa, ensinamos como arrumar as prateleiras e também organizar os potes plásticos. Mantenha-os ordenados fazendo check ups frequentes de quais ainda possuem tampas, se eles estão inteiros e quais estão com cheiros persistentes de alimentos. Livre-se de tampas sem pote (e vice versa) e separe todos os que precisarão de uma limpeza pesada!

9. Organize panelas e tampas

Existem várias formas de disposição de tampas: na porta do armário, em gavetas só delas, ou postas em cima das panelas das quais são par. Seja qual for seu método preferido, separe dez minutos do seu tempo para mantê-lo.

10. Escolha uma gaveta por dia para arrumar

Escolha apenas uma gaveta entre todas da cozinha e a organize! Pode ser sua gaveta de talheres (se ela estiver muito bagunçada, talvez a melhor opção seja investir em uma divisória personalizada), uma prateleira da despensa, uma caixa de chás e por aí vai.

Só não vá travar uma batalha de horas contra todos os seus gabinetes. O propósito é a manutenção — e com o tempo, pode ser que alguns destes afazeres não sejam necessários com tanta frequência e durem até menos que 10 minutos.