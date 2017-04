10 ideias simples para decorar a mesa do almoço de Páscoa

São Paulo – Assim como no Natal, a Páscoa é época de reunir a família e os amigos e nada melhor do que um almoço para celebrar a data.

Além das receitas típicas dessa época, como o famoso bacalhau e o chocolate de sobremesa, preparar a mesa com uma decoração especial pode tornar tudo ainda mais alegre.

No Pinterest, há centenas de sugestões de como decorar uma mesa para o almoço de Páscoa, as 10 a seguir são as que mais fazem sucesso na rede social, confira:

1 – Vasinho de flores na casca de ovo

2 – Decoração rústica

3 – Arranjo DIY centro de mesa

4 – Arranjo de flores na caixa de ovo

5 – Ovos decorados

6 – Decoração mesa colorida

7 – Centro de mesa flores e ovo

8 – Arranjo de flores

9 – Coelho de madeira

10 – Porta guardanapo