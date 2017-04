10 atitudes simples que ajudam a evitar o cansaço mental

São Paulo – A correria do dia a dia, a rotina e os aborrecimentos inevitáveis, tudo isso cansa e não só o corpo, mas principalmente a mente. Já que é quase impossível fugir para uma ilha e viver lá isoladamente, algumas atitudes simples podem ajudar a driblar o cansaço mental.

No livro, o “Poder Extrafísico”, de Bruno J. Gimenes e Patrícia Candido, publicado pela Editora Luz, os autores listam elementos que podem ser gerenciados diariamente a fim de evitar a exaustão mental.

De acordo com os autores, as pessoas não devem se preocupar com as consequências, só com a causa. “Se sua vida não está boa, isso é resultado de um conjunto para que tudo comece a melhorar”, afirmam.

A pedido de EXAME.com, Bruno e Patrícia listaram 10 atitudes para serem praticadas diariamente e que podem ajudar a evitar o cansaço mental. Confira a seguir:

1 – Relaxe

Todos os dias é necessário fazer paradas, você de se acomodar numa poltrona, por exemplo, de maneira confortável, sentar com a coluna ereta e simplesmente ficar ali por três a cinco minutos, olhando para o nada, relaxando. A ideia não é dormir, mas apenas relaxar, para centrar a mente e o espírito.

2 – Agradeça

Quantas vezes você para (pode ser até junto com o exercício de relaxamento) e agradece? Não basta dizer “sou grato pela vida”. Você deve falar ou escrever as coisas pelas quais se sente grato. Faça isso de uma a duas vezes por dia.

3 – Alimente sua cultura

Cultura útil é tudo aquilo que ajuda você a evoluir, não o faz se sentir mal. Ela não aumenta sua angustia, sua aflição, seu estado de medo. Pelo contrário, amplia sua mente, alimenta seu espírito e seu coração de forma boa e saudável. Você pode fazer isso absorvendo conteúdos positivos por meio de leituras, cursos, vídeos. Não estamos falando aqui de uma dose semanal, mas diária. Podem ser duas páginas de um livro por dia, mas é muito importante alimentar sua cultura útil diariamente.

4 – Socialize-se

A cultura social é a parceria com outras pessoas. Você não deve se cercar de pessoas que só pensam em problemas, reclamam da vida e falam mal dos outros. Em vez disso, você vai construir e desenvolver amizades que elevem sua alma. Pessoas legais, animadas, que pensam de maneira positiva, que tenham propósitos e sonhos parecidos com os seus.

5 – Mastermind

O conceito de mastermind foi criado por Napoleon Hill em seu livro “A lei do triunfo”. Ele fala de um grupo de pessoas com um objetivo elevado, que cultivam a harmonia em busca desses objetivos e, com isso, criam a mente mestra.

De acordo com os autores, quando você está em um grupo assim, cresce com ele. Ao contrário, se está num grupo de pessoas com pensamentos ruins, mesquinhos e princípios morais baixos, você se reduz. Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Quem são essas pessoas?

Talvez a sua família não seja o mastermind ideal para você, pode haver comportamentos nela dos quais você não goste. Mas sempre é possível procurar outro grupo com quem se reunir, e que seja de pessoas que zelem por um princípio elevado e cuja energia tenha mais a ver com você.

6 – Seja alegre

Alegria é treino. Você pode tomar para você a responsabilidade de gerar alegria. E de levá-la para as pessoas. Você fala sorrindo? Você desenvolve coisas que tragam alegria?

A taxa de entrada da alegria pode ser regulada. Você pode se esforçar para encontrar alegria em cada coisa que faz. Mesmo quando acordar mal-humorado, você pode brincar, convidar a alegria para a sua vida. É uma questão de se esforçar.

7 – Sorria

Não confunda esta taxa de entrada com a alegria. A hora da risada é um momento que você tira para rir. Ler coisas engraçadas, assistir a vídeos, ouvir e contar piadas. Você deve fazer um exercício diário de rir.

8 – Conecte-se com a natureza

Faça paradas diárias para mexer no jardim, cuidar de um vaso de plantas, olhar pela janela para o sol, as nuvens ou mesmo a chuva. Olhar cinco minutos para a lua. Brincar com o seu animal de estimação, ouvir o canto dos pássaros ou mesmo observar um inseto. Não importa o que você faça, é essencial se conectar com elementos da natureza.

9 – Respire

Você está ansioso, preocupado, cheio de ideias e pensamentos absurdos ou perdeu energia? Pare e respire conscientemente. Faça isso várias vezes ao longo do dia. Você também pode juntar essa prática ao exercício de relaxamento. A respiração consciente tem o poder de acalmar a sua mente e recolocar você no eixo.

10 – Conexão superior

Como está o seu nível de conexão com a energia superior? Você tira um tempo para fazer uma oração, uma meditação ou uma prece? É muito importante alimentar essa taxa de entrada na sua vida, pois ela é uma das principais fontes que nos alimentam.