10 aeroportos com os melhores restaurantes para um jantar

São Paulo – Quem viaja sabe que entre uma conexão e outra, muitas vezes, é inevitável passar longas horas dentro do terminal de um aeroporto. Alguns, no entanto, oferecem uma gama de serviços incríveis – como boas lojas, salas vips e até restaurantes – que o tempo parece voar.

A Skytrax, consultoria especializada em aviação, elege todos os anos os 100 melhores aeroportos do mundo com base na opinião de milhões de pessoas de diferentes partes do mundo. No levantamento, ela lista também os melhores em diferentes serviços prestados.

No ranking deste ano, 10 aeroportos aparecem como os melhores no quesito gastronomia. O Aeroporto Internacional de Hong Kong foi eleito o melhor para viver uma boa experiência de jantar.

Confira abaixo, os aeroportos com os melhores restaurantes para um jantar pelo mundo: